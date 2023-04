Acto enolóxico e cultural no centro de formación A Granxa, en Ponteareas

O Centro de Formación Profesional A Granxa (Ponteareas), con diversos ciclos da rama agraria, vén de programar un acto no que combinou enoloxía e cultura, integrando unha visita do músico Abraham Cupeiro e unha cata da adega Sergio Álvarez.

O músico e multiinstrumentista galego Abraham Cupeiro é coñecido por recuperar instrumentos de épocas antigas e de múltiples lugares. Algúns deses instrumentos foinos adquirindo ao longo dos anos nas súas viaxes e outros construíunos el mesmo.

Acompañando a Abraham, estivo Roberto Bruna, ex alumno do centro, de Adega Sergio Álvarez (O Rosal), xunto co seu socio, Sergio Álvarez, para presentar os seus últimos viños nunha cata para o alumnado do ciclo de Vitivinicultura e profesorado do centro.

Esta actividade está ligada coa formación que oferta o CIFP A Granxa, xa que un dos piares do centro, xunto coa rama agraria, é a rama vitivinícola. O centro tamén conta cunha gran extensión de terreo, onde se imparten ensinos das familias profesionais agraria, medioambiente e de industrias alimentarias.

Entre as diferentes instalacións teñen as viñas, oliveiral, invernadoiros, viveiro forestal, plantación en ecolóxico e froiteiras.

En concreto, ofértanse os seguintes ciclos:



Familia profesional Agraria:

CB Agroxardinería e Composicións Florais. (Formación profesional básica)

CM Xardinería e Florería (ordinario e DUAL)

CM Produción Agroecolóxica (ordinario)

CS Paisaxismo e Medio Rural (modular)

CS Xestión Forestal e do Medio Natural (ordinario e modular)

Familia Seguridade e Medio:

CS Educación e Control Ambiental (ordinario e modular distancia)

Familia de Industrias Alimentarias:

CM Aceite de Oliva e viños (DUAL)

CS Vitivinicultura (ordinario e modular distancia)

CS de Procesos e calidade na industria alimentaria. (modular)

Ademais deses ensinos tamén ofrece aos usuarios da zona servizos de:

– Acreditación de competencias.

– Probas libres de módulos relacionados cos nosos ensinos.

– Accións de formación para persoas desempregadas.

– Asesoramento a persoas emprendedoras a través do noso viveiro de empresas.

As Redes Sociais da Granxa son: instagram: @cifp_a_granxa

A páxina web: https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpgranxa/