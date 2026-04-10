O Cetim analiza vías de colaboración no eido da innovación aplicada á industria forestal

A Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) e o Centro Tecnolóxico de Investigación Multisectorial (Cetim), emprazado no municipio coruñés de Culleredo, abordan posibles liñas de colaboración no ámbito da innovación aplicada á industria forestal e á construción con madeira. O director de XERA, Alfredo Fernández Ríos, visitou as instalacións do Centro, un encontró que se enmarca dentro das liñas de traballo que desenvolve a Axencia para o impulso á mellora da competitividade do tecido industrial galego vinculado á valorización dos recursos forestais.
Durante o percorrido, Fernández Ríos puido coñecer as diferentes liñas de traballo que se desenvolven no Cetim, especialmente aquelas relacionadas coa valorización de recursos tanto mediante procesos de transformación mecánica como químicos, así como coa sustentabilidade, o desenvolvemento de novos materiais e a dixitalización.
Ambas entidades destacaron o interese mutuo en articular alianzas que contribúan a fortalecer a cadea de valor monte-industria, favorecendo a transferencia de coñecemento e o desenvolvemento de proxectos conxuntos no futuro entre o Cetim e o Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira (Cis-Madeira), adscrito á Xera.