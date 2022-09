O centro de urxencias da Laracha, exemplo de construcción sostible

Galicia celebra o Día Mundial da Construción Sostible e para iso, o Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia homenaxeará o Centro de Urxencias de A Laracha, obra de Ezcurra e Ouzande Arquitectas, como exemplo de intervención que representa a defensa dos valores sostibles, así como a súa integración co entorno e o emprego de materiais naturais na arquitectura, e neste caso, os beneficios que reportan nunha obra sanitaria. O acto terá lugar o vindeiro 23 de setembro, ás 11.00h da mañá na Casa da Cultura da Laracha; a súa asistencia require de inscrición nesta páxina.

Ademais, durante a mesma sesión, e en colaboración co Clúster Saúde de Galicia, celebrarase unha xornada na que diferentes expertos abordarán a importancia que representa o emprego de materiais naturais nos centros de saúde e na recuperación de pacientes, así como o contacto coa natureza. Do mesmo xeito, seguindo o fío da cita, as arquitectas Ezcurra e Ouzande realizarán unha visita guiada polo Centro de Urxencias de A Laracha para amosar as súas peculiaridades construtivas.

Programa:

11.00h.- Benvida á Mesa de Debate na Casa da Cultura de A Laracha

José Manuel Iglesias, presidente del Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia

Rocío Mosquera, presidenta del Clúster Saúde de Galicia

Jacobo Aboal, director da Axencia Galega da lndustria Forestal

José Manuel López, alcalde de A Laracha

11.20h.- Mesa de Debate sobre o emprego de materiais naturais en Centros de Saúde

Jesús Álvarez Flórez, director xeral de Obras e Investimentos do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)

Centro de Urxencias de A Laracha, Ezcurra y Ouzande Arquitectas

Beatriz Piñeiro, Green Hospitals

Begoña Jiménez, TimberSoul by Cándido Hermida

12.50h.- Fin da mesa redonda e traslado ao Centro de Urxencias de A Laracha para conmemorar o Día Mundial da Construción Sostible

13.00h.- Lectura de Manifesto Día Mundial da Construción Sostible

Visita guiada polas arquitectas Ezcurra e Ouzande ao Centro de Urxencias de A Laracha para coñecer as súas particularidades

14.20h.- Fin da xornada