O centro de transformación A Fusquenlla culmina novos cursos de formación para ampliar usuarios

Entre o 15 de marzo e o 19 de abril, desenvolveuse un curso de capacitación centrado en contidos teóricos e prácticos sobre a manipulación de alimentos e as técnicas de conservación no recinto feiral de Moeche. Este curso, que incluiu módulos sobre hixiene, prevención de contaminacións e prácticas de manipulación segura, culminou con a acreditación de 19 produtores e produtoras da comarca, habilitándoos para empregar as instalacións e o equipamento de Fusquenlla, o centro de transformación do agro.

Ademais, unha sesión adicional sobre hixiene alimentaria realizouse o 20 de abril, coa participación de 17 persoas máis, que tamén obtiveron acreditación para apoiar nas distintas tarefas a produtores principais. Estas actividades formativas son fundamentais para garantir que todos os procesos cumpran coas normativas sanitarias máis estritas e contribúan á calidade e seguridade dos produtos finais.

Os participantes dos cursos recibiron os seus títulos nun acto que contou coa presenza de representantes dos municipios implicados, destacando a integración de máis entidades debido á demanda crecente de servizos desta índole. Os concellos de Cedeira, Cerdido, Moeche, As Pontes, Narón, San Sadurniño e Valdoviño, co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación da Coruña, expresaron gratitude polo apoio recibido que facilita a realización de formación e novos investimentos.

No marco do proxecto A Fusquenlla, o concello de San Sadurniño investiu recentemente 165.000 euros na adquisición de novo equipamento, co financiamento de fondos provinciais e europeos. Este impulso á infraestrutura soporta a transformación de colleitas de horta e froita, potenciando a economía rural e fomentando produtos de proximidade e máxima calidade.

A Fusquenlla, parte da Rede Coworking PEL da Deputación da Coruña, xa viu a posta en marcha de tres iniciativas que comercializan as súas elaboracións. A intención de seguir ampliando a base social do proxecto subliña o compromiso dos promotores en dinamizar a economía local e en favorecer a sostibilidade e a calidade alimentaria na rexión.

Os interesados en participar nas futuras accións formativas, que previsiblemente terán lugar a principios do próximo ano, deben preinscribirse a través deste formulario. Esta iniciativa non só proporciona as ferramentas necesarias para unha produción eficiente e segura, senón que tamén representa un paso adiante na construción dunha comunidade agrícola máis robusta e conectada na comarca de Moeche.