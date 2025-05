O Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude celebra 50 anos

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, participou esta mañá no acto conmemorativo do 50 aniversario do Centro de Formación e Experimentación Agraria (CFEA) de Sergude, no concello coruñés de Boqueixón, onde puxo en valor a importancia destes centros para o desenvolvemento do rural galego. Alí, a conselleira salientou que o sector primario precisa de profesionais altamente cualificados para asegurar a súa eficiencia e rendibilidade.

Neste sentido, asegurou que a liña de traballo do Executivo autonómico pasa por “apostar pola educación como un dos piares fundamentais para manter un rural vivo e sustentable”. María José Gómez referiuse á boa acollida que está a ter a oferta formativa da Consellería do Medio Rural na actualidade, “cunha alta cobertura nas prazas dos graos destes centros”.

A titular de Medio Rural defendeu tamén a importancia das novas tecnoloxías aplicadas a este sector, e aseverou que “os recentes avances en mecanización e informatización traerán consigo novos modelos de xestión beneficiosos para o agro”. Por iso mesmo, asegurou, “é necesario elevar o nivel de formación e cualificación profesional dos traballadores e empresarios dos ámbitos agrario, gandeiro e forestal”. Así, reafirmou que a Xunta de Galicia “seguirá a apostar pola formación, mellorando as infraestruturas dos CFEA e ampliando o número de prazas para acoller a demanda do alumnado”.

A titular de Medio Rural explicou que “o labor da Consellería non remata na formación”, polo que lembrou algunhas das iniciativas impulsadas polo Goberno galego para favorecer a remuda xeracional, a fixación de poboación e a posta en marcha de proxectos ou a continuidade dos xa existentes; como as achegas para a incorporación de mozos, os plans de mellora ou a xestión da intervención Leader.