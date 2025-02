O Banco de Explotacións agrarias porase en marcha esta semana

O Consello da Xunta abordou hoxe a posta en marcha “esta semana” do novo Banco de explotacións “que vai promover a remuda xeracional no agro galego” e evitar “o peche” de empresas agrogandeiras, segundo a opinión do presidente autonómico, Alfonso Rueda.

A previsión é que con este instrumento se poda “facilitar a transmisión de case 140 explotacións ata 2026”.

O Banco de explotacións entrará en funcionamento de inmediato, coa publicación, este mesmo mércores, da orde no Diario Oficial de Galicia, e coa adopción de formularios normalizados para a xestión do Banco.

Esta norma permitirá, na práctica, a inclusión dunha explotación no Banco por parte das persoas titulares que pretendan cesar na súa actividade e, por outra banda, tramitar a solicitude de intermediación para o acceso a unha explotación do Banco por parte de persoas interesadas no seu arrendamento, permuta ou adquisición.

Desde a perspectiva da Xunta, os cedentes, titulares de explotacións agrarias familiares, poderán a través do Banco complementar á súa pensión de xubilación cos ingresos xerados polo arrendamento ou venda da súa explotación. Por outra parte, os agricultores mozos ou novos agricultores poderán acceder á xestión dunha explotación en funcionamento e viable.

O sistema contribuiría a evitar ademais que se perdan os importantes investimentos que teñen acometido en instalacións numerosas explotacións gandeiras.

Apoio das oficinas comarcais

Desde a Xunta sublíñase que o proceso de transmisión de explotacións estará tutelado pola Administración autonómica, a través da rede de oficinas rurais. Calquera persoa interesada poderá dirixirse á súa oficina rural para informarse sobre este tema e recibir asesoramento.

Ademais, tal e como adiantou Rueda, a partir desta semana tamén iniciará a súa operatividade o visor público do Banco, unha ferramenta informática situada na páxina da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural que, unha vez resoltas as solicitudes de inclusión, “permitirá localizar e visualizar as características das explotacións” que están incluídas no Banco.

Axudas da Xunta para a sucesión

En paralelo á posta en marcha desta plataforma, a Xunta vai lanzar unha convocatoria de axudas á cooperación para a sucesión de explotacións. Será unha achega “de 2,1 millóns de euros” no período 2025-2029 destinada á persoa cedente da explotación e que se convocará en breve.

Ademais, as persoas cesionarias poderán acceder ás axudas planificadas dentro do Plan Estratéxico da PAC (PePAC) 2023-2027.

Outra medida adoptada para a posta en marcha do Banco é o Xesbex, unha ferramenta informática habilitada pola Consellería do Medio Rural para administrar tanto as solicitudes de inclusión de explotacións como as peticións de intermediación para o acceso a unha delas.