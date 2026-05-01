O acordo UE-Mercosur entra hoxe en vigor de forma provisional

O Acordo Interino de Comercio UE-Mercosur entrou hoxe en vigor provisionalmente, a pesar das protestas de agricultores e gandeiros ao longo de toda a Unión Europea, pois entenden que o sector primario, especialmente o vacún de carne e o avícola, sairá prexudicado por este tratado.
O acordo eliminará gradualmente os dereitos de importación sobre máis do 91% das mercancías da UE exportadas ao Mercosur, un mercado de máis de 700 millóns de persoas. A partir de mañá, o acordo eliminará ou reducirá drasticamente os aranceis sobre as principais exportacións crave da UE, como os automóbiles, os produtos farmacéuticos, o viño, as bebidas espirituosas e o aceite de oliva.
Espérase que o acordo aumente as exportacións agroalimentarias da UE á rexión nun 50%, e entran en vigor os primeiros continxentes arancelarios e reducións. Ademais, sempre a partir de hoxe, 344 indicacións xeográficas europeas, gozarán de protección xurídica no Mercosur, o que impedirá a súa imitación neste mercado de consumo en expansión.
Desde a Comisión Europea destacan que “os sectores agroalimentarios sensibles da UE beneficiaranse de toda a protección necesaria grazas a uns continxentes arancelarios coidadosamente calibrados, un mecanismo de salvagarda sen precedentes e uns controis reforzados”.