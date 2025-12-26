O 2025 foi un ano récord para Lely en Galicia

O ano 2025 marcou un fito na consolidación de Lely en Galicia, unha das rexións máis importantes do sector lácteo en España. Ao longo do exercicio, a multinacional holandesa ten reforzado de forma significativa a súa presenza no territorio galego, impulsando a modernización das explotacións mediante solucións tecnolóxicas centradas no benestar animal, a eficiencia produtiva e a sustentabilidade.
Un dos datos máis destacados do ano foi a instalación de máis de 110 robots de muxido Lely Astronaut en Galicia. Esta cifra reflicte a crecente confianza dos gandeiros galegos na automatización do muxido como ferramenta clave para mellorar a xestión das súas explotacións, optimizar o tempo de traballo e asegurar unha produción de leite constante e de alta calidade.
Grazas a este crecemento sostido, Lely supera xa os 540 robots de muxido instalados en Galicia, consolidando un parque tecnolóxico que sitúa á comunidade como unha das referencias en robotización a nivel nacional. Este avance non só representa un investimento en tecnoloxía, senón tamén un cambio de modelo produtivo, orientado a explotacións máis eficientes, competitivas e adaptadas aos retos actuais do sector.
Innovación ao servizo do gandeiro: Lely Astronaut A5 Next
O ano 2025 tamén foi relevante pola saída ao mercado do novo Lely Astronaut A5 Next, unha evolución do recoñecido sistema de muxido robotizado que nace cun obxectivo claro: mellorar aínda máis a vida dos gandeiros.
O Astronaut A5 Next incorpora melloras pensadas para facilitar o traballo diario, aumentar a eficiencia operativa e ofrecer unha experiencia máis intuitiva e fiable. Estas innovacións permiten aos gandeiros gañar en tranquilidade, flexibilidade e control da explotación, reducindo a carga de traballo e mellorando a conciliación, sen renunciar á máxima calidade do muxido nin ao benestar das vacas.
O A5 Next vén mellorando as prestacións do seu antecesor, o Astronaut A5, onde o seu novo laser con cámara mellora os tempos de conexión e o seu novo software AOS2 permite reducir as intervencións do servizo técnico nas granxas, dotando dunha maior fiabilidade ao Astronaut.
Os piares de Lely: calidade, fiabilidade e tráfico libre
O éxito de Lely en Galicia durante 2025 apóiase firmemente nos tres piares fundamentais que definen a filosofía da compañía: calidade, fiabilidade e tráfico libre para as vacas. A calidade reflíctese no deseño e desenvolvemento do robot de muxido Lely Astronaut, concibido para ofrecer un muxido preciso, hixiénico e respectuoso co animal. Cada detalle do sistema está orientado a garantir un leite de máxima calidade, á vez que se coida a saúde do ubre e recompílanse datos clave para a toma de decisións na granxa.
A fiabilidade é outro dos valores diferenciais de Lely. A robustez dos seus equipos, unida a un servizo técnico especializado e próximo, permite aos gandeiros traballar coa tranquilidade de contar cunha tecnoloxía que responde de forma constante e eficiente. Nun sector onde o muxido é unha tarefa crítica e diaria, a confianza no sistema é un factor decisivo.
Por último, o concepto de tráfico libre constitúe un dos elementos máis innovadores do modelo Lely e clave da marca holandesa. Este enfoque permite que as vacas decidan libremente cando comer, descansar ou acudir ao robot de muxido, respectando o seu comportamento natural. O resultado é un maior benestar animal, vacas máis relaxadas e produtivas, e unha mellora global na eficiencia da explotación.
Mirando ao futuro
O balance de 2025 confirma que Galicia continúa apostando pola innovación e a robotización como vías para garantir o futuro do sector lácteo. Lely, coa súa experiencia internacional e o seu compromiso co gandeiro, posiciónase como un socio estratéxico neste proceso de transformación.
Cunha base instalada sólida, un crecemento constante e unha filosofía centrada na calidade, a fiabilidade e o benestar animal, Lely afronta os próximos anos en Galicia co obxectivo de seguir acompañando ás explotacións na súa evolución cara a un modelo máis sostible, eficiente e humano.