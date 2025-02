“O 2024 rematou cun descenso de cortas do 4% no sector forestal galego”

O sector forestal encadea dous anos consecutivos de descenso no volume de madeira cortada nos montes galegos. Logo da cifra de 10,8 millóns de metros cúbicos acadados no 2022, nun ano de forte demanda e prezos elevados, a contración do mercado na segunda metade do 2023 fixo caer os rexistros nun millón de metros cúbicos a final dese ano, unha cifra que non se recuperou no 2024.

O forestal é un dos principais motores económicos da provincia de Lugo. Nos seus montes cortáronse o ano pasado 3,6 millóns de metros cúbicos de madeira, dando emprego directo a 2.700 persoas por parte das máis de 250 empresas extractoras e transformadoras existentes.

Con respecto ao 2023, a corta de coníferas mantívose estable, mentres que o eucalipto reduciu volume

Falamos do momento actual do mercado, tanto de piñeiro como de eucalipto, con Nuria Rodríguez, xerente de Lugomadera, a asociación que integra ás empresas do sector na provincia. Tamén para coñecer a opinión dos madeiristas e empresas de primeira transformación a respecto das novas taxas á saca de madeira que algúns concellos da provincia de Lugo comezaron a impoñer este ano e doutros temas de actualidade, como a finalización da moratoria ao eucalipto ou a planta de Altri.

– Como se moveu o mercado da madeira no 2024 en canto a volume de cortas, prezos e demanda?

– No ano 2024 o volume de cortas de Galicia foi de case 9,4 millóns de m3, polo que se contraeu o volume de cortas un 4% con respecto ó ano anterior. Sen embargo, vista a tendencia dos anos anteriores, consideramos que estamos nunha senda estable en canto a aproveitamentos.

Facendo un análise da intensidade de corta, máis do 80 % das cortas do ano 2024 tiveron lugar nas provincias da Coruña e Lugo, cun 43% e 39% respectivamente, sendo unha actividade moito máis baixa nas provincias de Pontevedra e Ourense, cun 12 % e un 4% do total de cortas de Galicia.

Por outra banda, os aproveitamentos forestais de eucalipto en Galicia foron de 5,3 millóns de m3 e os de coníferas de 3,7 millóns de m3, sendo as especies tractoras en Galicia, sendo máis residual o aproveitamento de frondosas caducifolias, cun valor de 236.000 m3, a pesar de ser a especie que máis superficie ocupa, con máis de 628.000 hectáreas.

– Que previsión facedes para o 2025?

– Cara o ano 2025 prevese unha continuidade do mercado , coa demanda estable. Se vén hai que reflexionar sobre que o sector forestal ten marxe de mellora sobre todo nos produtos de alto valor, e que temos que traballar nesta liña co obxectivo de ter un maior rendemento en todos os elos da cadea produtiva, chegando ata o propietario forestal.

– Por especies, está máis animado neste momento o piñeiro ou o eucalipto?

– Dende os últimos anos mantense o volume de cortas das dúas principais especies, sendo un 40% de coníferas do total de cortas de Galicia, e algo menos do 60% de eucalipto, polo tanto, hai unha senda constante en canto a demanda de cada unha delas.

– Están as empresas forestais da provincia traballando neste momento ao 100% da súa capacidade?

– Tal e como nos tramiten as nosas empresas, atópanse traballando con normalidade, dentro da súa capacidade, quere isto dicir que terían aínda marxe de crecemento en canto a capacidade produtiva, se o mercado o requirise, e se dispuxeran dos medios adecuados, especialmente no ámbito do persoal.

– Cales son as principais dificultades coas que se atopa o sector para traballar: man de obra, incremento de custos, tamaño das parcelas, etc?

– O sector acusa distintas dificultades, algunhas xa de anos atrás, como pode ser a superficie de parcela, que lastra a competitividade de calquera empresa, e si a iso lle engadimos o incremento de custos que estamos a sufrir dende anos atrás, especialmente dende o ano 2022, co incremento dos custos dos combustibles derivado da Guerra de Ucraína, pois fai moi difícil ser competitivo nun mercado cada vez más global.

Ademais, o sector ten unha eiva que lastra o seu crecemento, que é a falta de relevo nas empresas e a falta de persoal. A día de hoxe, é moi difícil incorporar traballadores ás nosas empresas, e moitas veces iso implica que as empresas sexan menos competitivas, e mermen a súa capacidade de crecemento, reducindo á súa vez os investimentos.

En Lugomadera, impulsamos nos anos 2003-2007 a contratación de traballadores estranxeiros, especialmente de Romanía e Perú, e de novo agora estamos a incorporar traballadores de Perú ás nosas empresas, as través dun convenio de colaboración coa entidade Talento Internacional. Nos vindeiros días xa se incorporarán os primeiros traballadores.