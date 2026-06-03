NUTRIPLUS® SAT: a tecnoloxía satelital que permite ensilar o millo no momento óptimo para mellorar a calidade do silo

O millo forraxeiro é a base da alimentación nas explotacións de vacún de leite de Galicia. A súa calidade no silo determina, en gran medida, a produción láctea durante meses. Sen embargo, un dos erros máis frecuentes —e con maior impacto económico— segue sendo ensilalo fóra do momento óptimo de madurez. Demasiado pronto ou demasiado tarde: en ambos os casos, o gandeiro perde rendibilidade sen sabelo.
A empresa de sementes MAS Seeds, con presenza en máis de 13 países e unha vasta experiencia no desenvolvemento de variedades de millo, desenvolveu NUTRIPLUS® SAT, un servizo de monitorización satelital que permite anticipar con precisión a fiestra óptima de colleita para a ensilaxe.
O momento da colleita decídeo todo
Cultivar o millo forraxeiro no punto exacto de madurez —cun contido en materia seca de entre o 32 e o 35%— é o obxectivo clave para optimizar a ensilaxe. Nese rango, a planta ofrece as condicións ideais para unha correcta compactación, unha fermentación sen perdas e a máxima dispoñibilidade enerxética para o gando.
Fóra dese rango, as consecuencias son directas: cultivar demasiado pronto provoca ensilaxes con exceso de humidade, maior risco de fermentacións indesexables e perda de materia seca. Cultivar tarde reduce a dixestibilidade polo aumento de fibra lignificada e complica a compactación do silo.
Segundo os propios datos de MAS Seeds, dous de cada tres gandeiros non cultivan no estadio óptimo de madurez, o que se traduce en perdas evitables tanto na calidade da forraxe como na produción de leite.
Satélites ao servizo do gandeiro
NUTRIPLUS® SAT é a resposta tecnolóxica a este problema. O servizo combina imaxes satelitais de alta frecuencia cos modelos agronómicos exclusivos de MAS Seeds para monitorizar o estado do cultivo parcela a parcela e predicir con antelación cando estará en condicións óptimas para a colleita.
O funcionamento é sinxelo: o gandeiro ou o seu asesor rexistra as parcelas na plataforma e, a partir dese momento, recibe cada 7 días un informe en formato PDF directamente no correo electrónico. Ese informe inclúe tres elementos clave:
-A fiestra óptima de colleita, coa previsión de madurez de cada parcela
-Un mapa de heteroxeneidade do campo, que permite identificar zonas con diferente estado de desenvolvemento dentro da mesma parcela
-Recomendacións agronómicas personalizadas para optimizar a xestión da colleita
A plataforma está dispoñible en español e accesible desde calquera dispositivo.
Menos perdas, máis litros
O impacto económico do servizo é tanxible. Ensilar no punto adecuado de materia seca pode reducir as perdas do silo ata nun 8%, unha mellora que se traduce directamente en máis alimento dispoñible para o gando ao longo do ano.
Pero o efecto máis relevante para as explotacións leiteiras é o incremento na produción. Segundo os cálculos de MAS Seeds, optimizar a calidade do silo de millo mediante un ensilado ben axustado pode xerar entre 100 e 200 euros adicionais por vaca e ano, grazas a unha maior dispoñibilidade enerxética na ración base e unha menor necesidade de concentrados.
Nun escenario onde o custo dos pensos segue sendo un dos principais factores de presión económica nas granxas galegas, dispoñer dunha ferramenta que maximiza o valor nutricional da forraxe propia é unha vantaxe competitiva real.
Unha decisión agronómica con respaldo tecnolóxico
A tecnoloxía non substitúe ao criterio do gandeiro nin ao do técnico de campo, pero si o reforza con datos obxectivos que van máis aló da observación visual. NUTRIPLUS® SAT achega unha capa de información que, ata o de agora, resultaba inaccesible para a maioría das explotacións: saber, con antelación suficiente e con respaldo satelital, cando está lista cada parcela para entrar no silo.
Nun cultivo onde a fiestra de colleita óptima pode durar apenas uns días e onde a loxística de maquinaria esixe planificación, dispoñer desa información cunha semana de antelación marca unha diferenza práctica e económica para o gandeiro.
Queres empezar a monitorizar as túas parcelas esta campaña?
É moi sinxelo. O servizo está incluído en cada saco de millo de MAS Seeds a partir de 2 ha. Accede á plataforma NUTRIPLUS® SAT escaneando o código QR que aparece no saco MAS Seeds ou consulta co teu técnico de confianza.