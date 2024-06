“Nunha primavera tan fría o uso de nutricionais é clave para o desenvolvemento do millo”

Son moitos os factores que poden impedir un correcto desenvolvemento da planta de millo, e moito o que está en xogo respecto dos resultados da colleita. Este ano o frío está a limitar o crecemento das plantas. Os factores estresantes como poden ser as baixas temperaturas, tensión abiótica, enfermidades etc. poden producir caídas no rendemento que poden chegar até un *40% segundo algúns estudos.

Poder proporcionar ao cultivo as ferramentas para facer fronte a condicións adversas, é vital para evitar que as plantas cheguen a padecer situacións limitantes que ocasionen unha perda de rendemento. Hoxe en día existen multitude de solucións foliares para axudar ao millo a dar o máximo de si pero non todas teñen os mesmos resultados. Delagro, conxuntamente con Yara, pon a disposición dos gandeiros unha serie de produtos que necesitan.

“A tensión da planta pode deberse a múltiples factores, este ano o máis preocupante está a ser o frio, pero tamén pode vir provocado por desequilibrios na nutrición do solo ou as fortes choivas que sufrimos nos últimos días nalgunhas zonas de Galicia”, explica Daniel Baizán, asesor técnico de produción de Delagro.

Existe un efecto positivo dos bioestimulantes nas propiedades biolóxicas do chan, nas actividades encimáticas e no incremento da biomasa bacteriana e fúnxica do mesmo. Prodúcese tamén un aumento da bioactividade que permite transformar os nutrientes orgánicos en formas minerais dispoñibles para as plantas, máis rapidamente, aumentando o aproveitamento dos nutrientes dispoñibles no chan.

“Este ano tivemos sementeiras moi tardías, tendo en moitas ocasións que cambiar a ciclos máis curtos. A isto sumáronse as baixas temperaturas e as actuais choivas. Todo coincidiu nun momento clave do desenvolvemento das plantas. Por iso é polo que é fundamental actuar en consecuencia para evitar que se produzan estes episodios de falta de desenvolvemento das pantas, maximizando a eficiencia e eficacia nutricional para a planta a través da prevención”.

Non todos os nutricionais foliares son iguais e é importante elixir ben

“Desde Delagro detectamos que o millo, en gran parte da Cornixa parouse. O frio e as fortes choivas dos últimos días están a facer que as plantas se vexan sometidas a unha tensión para A que non están preparadas. A mellor forma de tratar de paliar estes efectos negativos que as condicións climáticas están a ter é co uso de produtos nutricionais foliares”, explica Baizán.

Delagro ofrece no seu catálogo de produtos foliares para millo os da gama Yara, maior fabricante de fertilizantes do mundo e que posúe unha ampla experiencia neste cultivo, sendo pioneira no desenvolvemento deste tipo de produtos. En palabras do propio Daniel Baizán “pomos a disposición do gandeiro as solucións máis novas e efectivas do mercado en materia de nutrición vexetal foliar: Yara Vita, Last N e Biotrac. A súa combinación pode marcar a diferenza entre ter unha boa colleita ou non, especialmente nun ano tan complicado como este”.

Este tipo de produtos de aplicación foliar e compatibles co uso doutros produtos caracterízanse por ser respectuosos co medio ambiente, supondo un gran avance ao ofrecer solucións novas e sustentables que complementan o uso de fertilizantes convencionais. A súa función é pór a disposición das plantas os nutrientes principais para que desenvolvan todo o seu potencial e poidan facer fronte á tensión á que ven sometidas.

O que consegue o gandeiro coa aplicación destes produtos, partindo sempre dun solo ben equilibrado, é lograr que a planta estea máis preparada para afrontar situacións de tensións (climatolóxicas, deficiencias/excesos do solo, falta de auga, pragas e enfermidades) o que deriva nun mellor desenvolvemento e un sumo aproveitamento do potencial da variedade, mellorando o rendemento e, en definitiva, a rendibilidade.

