Novos pensos de arranque e servizos de Nanta para a recepción de tenreiros mamóns

Na procura da eficiencia e co ánimo de fortalecer o negocio dos seus clientes, Nanta complementou a súa gama de arranques Opticar para tenreiros lactantes con dous novos pensos, Opticar Pre-Starter Extra e Opticar Starter Plus, adaptando, así, o seu programa de alimentación para estes animais en función do seu peso (menor ou maior a 45 quilogramos), e ofrecendo unha maior flexibilidade ao produtor en función das súas necesidades. En consecuencia, facilita ao produtor adaptarse ás condicións e requisitos de mercado, tendo en conta, ademais, as diferentes xenéticas do gando frisón e do gando de cor.

A ampliación da gama Opticar permite seleccionar o penso en función da idade e peso de entrada e a condición xenética dos animais, que determinarán a duración do programa, e do peso final do tenreiro que se busca obter. Desta forma, os novos Opticar Pre-Starter Extra e Opticar Starter Plus están indicados para tenreiros mamóns de máis de 45 quilogramos de peso; mentres que os tradicionais Opticar Pre-Starter e Opticar Starter empregaranse naqueles animais cuxo peso sexa inferior aos 45 quilogramos.

Unha maior achega enerxética

Opticar Pre-Starter Extra e Opticar Starter Plus caracterízanse por ser pensos máis enerxéticos e algo menos proteicos que os seus compañeiros Opticar Pre-Starter e Opticar Starter.

Opticar Pre-Starter Extra está indicado para fornecer aos tenreiros lactantes desde a súa chegada á granxa durante os primeiros 15 – 30 días. Da súa composición derívanse beneficios como a estimulación do consumo por parte dos tenreiros, grazas á súa gran palatabilidade, así como unha boa velocidade de crecemento, polo seu alto nivel enerxético. Os ingredientes son altamente dixestibles, o que promove o desenvolvemento do rume, e destaca a súa composición en minerais e vitaminas, que aseguran o estado sanitario dos animais, así como o seu crecemento.

Os seus ingredientes garanten unha alta seguridade ruminal durante toda a fase de engorde, á vez que reduce a probabilidade de sufrir acidose

En canto a Opticar Starter Plus, trátase dun penso complementario para animais lactantes até os 120 – 130 quilogramos de peso vivo. Os seus ingredientes garanten unha alta seguridade ruminal durante toda a fase de engorde, á vez que reduce a probabilidade de sufrir acidose, grazas á incorporación de buffers. O soro de leite (lactosa) e os aromatizantes que inclúe aumentan a palatabilidade, mentres que elementos glucoformadores e antioxidantes facilitan un mellor crecemento e desenvolvemento do rumen.

Os pensos Opticar, baixo demanda do cliente, presentan a posibilidade de engadir como aditivo alimentario aceites esenciais, que posúen un recoñecido efecto anticoccidiostático, supondo así unha excelente alternativa para o control das coccidiose.

Manual para o manexo da hidratación en tenreiros

Adicionalmente, a compañía tamén acaba de presentar o seu libro branco A deshidratación na recepción de tenreiros. Consciente de que a deshidratación é unha das causas máis comúns de baixas na fase de recepción de mamóns, Nanta editou este manual co que pretende axudar aos gandeiros a resolver a deshidratación en tenreiros diarreicos, principalmente.

Neste, a compañía mostra as principais causas de deshidratación en tenreiros, o cadro clínico e diagnóstico, así como os diferentes tipos de hidratación e tratamentos, xa que o rehidratante a empregar será distinto en función da orixe da deshidratación.

Todo aquel que estea interesado pode descargalo aquí.

Servizo de diagnóstico para unha produción responsable

Ademais, aliñado coa proposta de valor de Nanta, a compañía lanza novos servizos para o mellor manexo e control dos animais á súa chegada á granxa. En concreto, un servizo de diagnóstico de patoloxías pulmonares que permite, entre outros, comprobar as condicións de entrada dos animais para en consecuencia poder agrupalos en lotes, cos que facilitar o seu manexo e tratamento, en caso necesario.

Esta práctica supón un uso responsable dos antibióticos, xa que só serán tratados aqueles animais que realmente o necesiten, ademais de levar a cabo unha metafilaxia máis precisa e limitar a probabilidade de transmisión de enfermidades. Por outra banda, permite o control das orixes destes animais, ao poder clasificalos e ver a súa evolución atendendo aos mesmos. Por último, tamén facilita obter lotes máis homoxéneos para o seu traslado ao *cebadero.

