Novos cursos do Ministerio para mellorar as competencias dixitais dos profesionais do sector primario

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a través do Centro de Competencias Dixitais e en colaboración coa Universidade de Córdoba e a Universidade Politécnica de Madrid, amplía en 2023 a súa oferta de cursos destinados a mellorar a capacitación dos profesionais do sector agroalimentario.

Os destinatarios finais da formación son profesionais que desenvolven as súas actividades nos sectores agrario ou alimentario, cuxo ámbito de actuación son as zonas rurais, con especial énfase na formación de mozos e mulleres.

Neste marco, o ministerio mantén aberto, até o próximo 2 de abril, inclusive, o prazo de inscrición para os seguintes 5 cursos, que se realizarán en liña, en horario de tarde e que se impartirán segundo o seguinte calendario:

Agricultura 4.0. Tecnoloxías Habilitadoras, do 11 ao 26 de abril.

Control intelixente de procesos e produtos ao longo de toda a cadea agroalimentaria: sensores espectrales e blockchain, do 11 ao 27 de abril.

Novas tecnoloxías na maquinaria para a produción de cultivos leñosos, do 12 de abril ao 4 de maio.

Aplicacións de gandaría de precisión, do 20 de abril ao 18 de maio.

Agricultura de Precisión. Tecnoloxías para a súa implantación e aplicación, do 3 ao 18 de maio.

A inscrición a estes cursos pódese realizar desde a seguinte páxina de Internet: https://centrocompetencias.mapa.es/, onde hai dispoñible máis información. Ademais, nos próximos días abrirase o prazo para inscribirse a outros cursos.

O Centro de Competencias Dixitais foi creado no marco do desenvolvemento da estratexia de dixitalización do sector agroalimentario e do medio rural. Desde 2021 desenvolveu cursos gratuítos destinados a fomentar a formación continua non regulada dos profesionais do sector agroalimentario, co obxectivo de axudarlles a mellorar as súas competencias dixitais e o seu labor profesional.