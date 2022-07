Novos contratos de compra-venda de uva e de viño en España

O Ministerio de Agricultura Pesca e Alimentación publicou este mércores no Boletín Oficial do Estado (BOE) as ordes ministeriais polas que se modifican os contratos-tipo homologados de compravenda de uva con destino á súa transformación en viño, e de compravenda de viño, para adaptalos ás modificacións introducidas na nova Lei da cadea alimentaria.

A homologación destes contratos-tipo, cuxo ámbito de aplicación inclúe todo o territorio nacional, realizouse a proposta da Organización Interprofesional del de España (OIVE), ten como obxectivo mellorar o funcionamento, a estabilidade e a transparencia da cadea de valor vitivinícola.

Os contratos-tipo de compravenda de uva con destino á súa transformación en viño e contrato-tipo de compravenda de viño homologáronse de conformidade cos requisitos previstos na Lei 2/2000, de 7 de xaneiro, reguladora dos contratos tipo de produtos agroalimentarios, e cumprindo as características establecidas no artigo 9 da Lei 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mellorar o funcionamento da cadea alimentaria.

A entrada en vigor en 2021 da reforma da lei da cadea alimentaria ha feito necesario adaptar o contido dos contratos-tipo homologados para as dúas próximas campañas. Así, o período de vixencia dos novos contrato-tipo comprenderá desde o 1 de agosto do ano 2022 até o 31 de xullo do ano 2024.

Os cambios que se introducen nos novos contratos poden consultarse a través das seguintes ligazóns: