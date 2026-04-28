Novo prezo récord por unha vaca en Silleda: 8.405 euros

Por segunda vez este ano a Central Agropecuaria de Galicia ABANCA rexistra o maior prezo pagado por unha vaca neste mercado. Se ben o récord da categoría de Vacún Maior, e da Central, se sitúa nos 10.498€ acadados o 8 de outubro de 2024 por un boi de raza mestiza, en canto ás femias desta categoría o maior prezo estaba nos 8.227€ (pagados o pasado 14 de abril).
Sen embargo, dende esta mañá o maior prezo dunha vaca pasa a ser de 8.405€, pagados por unha vaca mestiza nacida en 2015, a cal foi adquirida por O Xurbal S.L, de Viveiro (Lugo).