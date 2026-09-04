Novo horto sementeiro de piñeiro radiata en Oroso

A conselleira María José Gómez visitou as instalacións da Falmega, onde se puxo en marcha un novo horto de sementes de 'Pinus radiata' para a produción de material forestal de reprodución cualificado

A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, visitou este xoves o viveiro público da Falmega, no concello coruñés de Oroso, onde se puxo en marcha un novo horto de sementes de Pinus radiata para a produción de material forestal de reprodución cualificado. Este espazo atópase xa inscrito formalmente no Rexistro Galego de Materiais de Base e no correspondente catálogo estatal.

O novo horto, cuxo establecemento se desenvolveu entre os anos 2021 e 2022, ocupa unha superficie de 6,57 hectáreas e conta con 105 clons seleccionados para garantir a produción de semente de alta calidade. O material xenético empregado procede do viveiro público de Areas, en Tui, o que garante a trazabilidade do programa autonómico.

A selección destas árbores responde a criterios de calidade para o aproveitamento madeireiro, procurando mellores crecementos e maior valor industrial, pero tamén busca reforzar a tolerancia fronte a pragas e enfermidades como a banda marrón, se ben polo de agora non hai identificados pés resistentes á enfermidade.

Segundo destacou a conselleira durante a rolda de recoñecemento, estas iniciativas resultan fundamentais para asegurar a dispoñibilidade de recursos adaptados aos retos do cambio climático, aumentando a resiliencia e a sustentabilidade dos montes galegos.

O centro da Falmega dispón dunha superficie total de 16 hectáreas e forma parte da rede de oito viveiros públicos xestionados polo Goberno galego para a conservación e optimización das especies forestais autóctonas e de interese comercial.

Este novo horto sementeiro de piñeiro radiata vén a complementar os esforzos do conxunto do sector por lograr planta con mellora xenética. Cómpre lembrar que a Fundación Arume impulsou un programa de reprodución vexetativa de piñeiro radiata a partir dunha selección dos mellores pés do horto sementeiro de Monfero (A Coruña), que se identificaron como árbores elite a partir da que impulsar a mellora da especie.