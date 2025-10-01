Novo curso de iniciación á micoloxía en Pontevedra

O Centro de Formación e Experimentación Agraria de Lourizán (Pontevedra) acolle un novo curso de ‘Iniciación á Micoloxía’. A programación inclúe unha introdución á micoloxía (terminoloxía básica, formas de vida, ciclo biolóxico dos cogomelos e toxicidade). Ademais, estudarán varios xéneros e especies comúns, cunha sesión práctica incluída, e tamén a lexislación sobre os aproveitamentos micolóxicos en Galicia e o manexo de ecosistemas para favorecer a produtividade fúnxica.
As sesións serán os días 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de outubro de 15:00 a 20:00 horas. E para asistir é necesarios inscribirse através da ligazón https://foagro.xunta.gal/foagro/inscripcion/publica/filtrar (buscar coa palabra “Micoloxía” ou o codigo “FC2025F136004”).