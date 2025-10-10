Inicio / Apicultura / Novo curso de iniciación a apicultura no CFEA Lourizán

Novo curso de iniciación a apicultura no CFEA Lourizán

Abordarán dende a historia das colmeas de Galicia, ata chegar a facer unha reproducción do colmear

Campo Galego
Ir a los comentarios
Novo curso de iniciación a apicultura no CFEA Lourizán

O CFEA Lourizán acolle un curso sobre a iniciación á apocultura. Nel farase un repaso pola historia da apicultura en Galicia, indagarase de cómo e a vida da colmea, a xestión, manexo e producción nas colmeas e a repordución do colmear coa multiplicación de colmeas coa Será os días 5,10,12,24,26 de novembro e 2 de decembro de 15:00 a 21:00 horas.

Durante as diferentes xornadas poderase coñecer máis sobre o ciclo do enxame, ferramentas e material apícola, tipo de alimentación para as propias colmeas, enfermedades destes insectos ou, mesmo, unha guía de boas prácticas na actividade aplícola.

Para apuntarse é preciso entrar na páxina de Foagro e indicar a palabra “Apicultura” ou o código FC2025F136003.

Consulta o programa completo

Publicacións relacionadas

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información