Novo curso de iniciación a apicultura no CFEA Lourizán

O CFEA Lourizán acolle un curso sobre a iniciación á apocultura. Nel farase un repaso pola historia da apicultura en Galicia, indagarase de cómo e a vida da colmea, a xestión, manexo e producción nas colmeas e a repordución do colmear coa multiplicación de colmeas coa Será os días 5,10,12,24,26 de novembro e 2 de decembro de 15:00 a 21:00 horas.
Durante as diferentes xornadas poderase coñecer máis sobre o ciclo do enxame, ferramentas e material apícola, tipo de alimentación para as propias colmeas, enfermedades destes insectos ou, mesmo, unha guía de boas prácticas na actividade aplícola.
Para apuntarse é preciso entrar na páxina de Foagro e indicar a palabra “Apicultura” ou o código FC2025F136003.