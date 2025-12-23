Novidades do plan de seguros agrarios e gandeiros para 2026

O Consello de Ministros aprobou hoxe, a proposta do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, o 47º Plan de Seguros Agrarios Combinados que manterá en 2026 o orzamento de 315 millóns de euros para axudas á contratación de pólizas, co que consolida o incremento do 10,7 % aplicado no plan actual.
O novo plan mantén o sistema de subvencións diferenciado para agricultores profesionais, novos e titulares de explotacións prioritarias, o que facilita que estes asegurados alcancen ou se sitúen próximos ás porcentaxes máximas de axuda permitidos pola normativa comunitaria. Os módulos 2 e 3 continúan reforzados para os colectivos prioritarios (novos, profesionais e explotacións prioritarias), con subvencións mínimas que cubren, respectivamente, o 50 % e 45 % do custo das pólizas por parte do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Estes apoios poden elevarse ata o 70 % coas subvencións das comunidades autónomas.
O plan contempla todas as liñas de seguro cuxo período de contratación se inicie ao longo do ano 2026, xunto coas diferentes subvencións aplicadas e as porcentaxes establecidas para cada unha delas. O sistema conta con 45 liñas de seguro diferentes e cubren a maioría dos riscos e a práctica totalidade das producións de interese agronómico do país,
O plan de seguros agrarios de 2026 consolida as medidas de carácter económico introducidas no plan anterior, o que proporciona continuidade e estabilidade ao sistema, en vigor desde 1978.
Ademais, froito da revisión e adecuación continua ás necesidades dos agricultores e gandeiros, o plan inclúe novas coberturas en enfermidades animais, e incorpora, ademais, actuacións para o perfeccionamento técnico das liñas de seguro. Igualmente incorpora estudos orientados a futuras melloras, entre eles os relacionados con enfermidades animais como a dermatose nodular contaxiosa, de recente aparición en España, e a peste porcina africana, co fin de posibilitar a súa inclusión futura no seguro para explotacións de gando vacún e porcino, respectivamente.
Desde o Ministerio de Agricultura destacan que “o sistema de seguros agrarios permitiu un ano máis dar resposta ás necesidades do sector para facer fronte a riscos, fundamentalmente de orixe climática, que afectan á agricultura e gandería”. “Proba diso é o aumento en 2025 do capital asegurado en máis de 1.000 millóns de euros, co que se alcanzou un novo máximo histórico para situarse por encima dos 19.000 millóns de euros”, conclúen.