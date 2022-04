Novidades para arrendar leiras do Banco de Terras de Galicia

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a orde da Consellería do Medio Rural pola que se regula a presentación electrónica de solicitudes de arrendamento de predios rústicos incorporados ao Banco de Terras de Galicia, unha novidade que busca mellorar a eficiencia e axilidade do procedemento ao tempo que se adapta ás modificacións introducidas pola Lei de recuperación da terra agraria.

A orde regula o formulario e o xeito de presentación de acordo coas regras de arrendamento de predios (número de solicitudes, criterios de concorrencia e puntuacións, duración dos arrendamentos, etc.) aprobadas por Acordo do Consello de Dirección da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural o pasado 20 de abril.

Así, establécense dous períodos anuais para a presentación de solicitudes de arrendamento. O primeiro comezará o día 1 de maio de cada ano e o segundo, o 1 de novembro, ambos cunha duración de 15 días hábiles. Deste xeito, o próximo 1 de maio abrirase o primeiro período de arrendamento de parcelas do Banco de Terras adaptado á Lei de recuperación.

En virtude da orde publicada hoxe, as solicitudes presentaranse preferiblemente por vía telemática a través da sede electrónica da Xunta (https://sede.xunta.gal) ou desde a páxina web do Banco de Terras de Galicia (https://sitegal.xunta.gal/sitegal). A presentación electrónica será obrigatoria para as administracións públicas, as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica, os traballadores autónomos e os representantes dalgún dos anteriores. O resto de interesados poderán optar pola vía electrónica habilitada ou ben presentar as solicitudes acudindo en persoa a calquera dos lugares e rexistros establecidos.

Máis novidades

Cabe apuntar que nos novos períodos de arrendamento se incorporará un novo criterio para priorizar as operacións enmarcadas en instrumentos de posta en valor da terra (aldeas modelo, polígonos agroforestais e actuacións de xestión conxunta) e establecerase a duración máxima dos arrendamentos en función do estado actual do predio e dos aproveitamentos produtivos e melloras propostos para a parcela.

Con todo, a principal novidade incorporada pola Lei de recuperación neste procedemento é que a concorrencia competitiva só se aplicará unha vez a cada parcela. Así, as parcelas que no procedemento de concorrencia competitiva non tivesen ningunha solicitude válida ou cuxas eventuais solicitudes resultasen resoltas negativamente, poderán ser arrendadas, sen procedemento de concorrencia competitiva, a aquela persoa que faga unha solicitude que se axuste aos requisitos fixados na Lei. No caso de presentación de varias solicitudes, darase preferencia á orde de presentación. Estímase que con esta modificación se poderá reducir ata tres veces o tempo medio necesario para o arrendamento.

Enlace á orde no DOG:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220427/AnuncioG0426-200422-0001_gl.html