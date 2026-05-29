Novidades do plan de seguros 2026 para ganderías de vacún de leite e de carne

Agroseguro presentou este xoves en Santiago de Compostela (A Coruña) as novidades do plan 2026 de seguros pecuarios, cuxa entrada en vigor producirase o próximo 1 de xuño con 15 liñas de seguros pecuarios, entre gandeiras e acuícolas. A xornada contou coa asistencia das entidades coaseguradoras e as súas redes comerciais en Galicia.
Sergio de Andrés, director xeneral de Agroseguro, deu a benvida aos asistentes, e destacou ao comezo da xornada a evolución positiva da contratación dos seguros agrarios durante os últimos anos. “Levamos 3 exercicios consecutivos por encima dos 1.000 millóns de euros, en concreto en 2025 alcanzáronse os 1.029 millóns” afirmou Sergio. A sinistralidade, pola súa banda, pechou o ano en 804 millóns de euros, “trátase da segunda cifra nominalmente máis alta da serie histórica do seguro agrario en España, a pesar do cal Agroseguro mantivo prazos reducidos prazos de pago, a media sitúase en 27 días desde a taxación” reiterou.
Todo isto pon de manifesto a axilidade e a eficiencia operativa dos equipos de traballo da agrupación. Para rematar, detallou algunhas prioridades nas que se está traballando en 2026, e en particular, a de mellorar a implantación dos seguros gandeiros, onde “aínda contamos con marxe de mellora, fundamentalmente en gando vacún de carne”.
A continuación, José Bernardo, director territorial de Agroseguro para Galicia, explicou as cifras máis importantes do seu ámbito. A contratación dos seguros agrarios mantén, tanto a nivel nacional como na comunidade autónoma, unha tendencia de crecemento. En concreto, os seguros pecuarios tenden a ser moi estables na súa contratación, aínda que no último plan produciuse un incremento.
“En Galicia, o seguro de gando vacún de reprodución e produción conta cun nivel de implantación moi elevado, roza o 70%”, afirmou José. Xunto cos seguros de retirada e destrución de animais mortos na explotación acumulan máis do 60% dos animais asegurados na rexión. Hai que destacar, ademais, o incremento rexistrado polos seguros de aviario, tanto de posta como de carne. En canto aos sinistros, “a indemnización dos seguros pecuarios supoñen case o 95% do total rexistrado na comunidade autónoma e destaca especialmente o seguro de gando vacún de reprodución e produción, que, con 15,4 millóns de euros, alcanza case o 50% do total da rexión” concluíu.
Principais novidade
Manuel Cardo, técnico pecuario do departamento de Estudos de Agroseguro describiu a situación actual do sector gandeiro en España e encargouse de detallar as melloras máis importantes que incorpora este ano o plan de seguros pecuarios. Especialmente relevantes son as do seguro de gando vacún de reprodución e produción. Para o plan 2026, as novidades máis destacables son o incremento das indemnizacións por crías, a revisión dos valores de aseguramento dos animais e a mellora, así mesmo, das indemnizacións nas explotacións cárnicas, mediante unha ampliación do rango de idade e unha mellora da compensación dos animais máis lonxevos.
Ademais, incorporouse cobertura fronte a pneumonías en animais produtivos e enterotoxemias en non produtivos, e elimínase o período de carencia para os animais que proceden de centros de recría ao regresar á explotación de orixe.
Para rematar, inclúese nas coberturas do seguro aos centros de testaxe e elimínase a retirada e destrución de animais mortos na explotación como garantía adicional, aínda que se poderá seguir contratando a cobertura dos gastos a través da liña de seguro específica para iso. No caso do seguro de gando vacún de cebo, inclúese o ataque de animais salvaxes dentro da garantía básica, e na garantía de mortalidade masiva engádese unha nova franquía elixible do 50%.
Respecto ao seguro de gando ovino e caprino, contan con especial importancia a inclusión da peste en pequenos ruminantes na garantía básica do seguro e a incorporación da cobertura para a retirada do leite ante sospeita de “tembladera”. O novo plan tamén conta con algunhas melloras noutros seguros, como os de equino e porcino.
Pola súa banda, Sílvia Marques, directora da área de Produción e Marketing de Agroseguro, explicou as novidades e melloras na xestión da contratación dos seguros pecuarios e destacou as vantaxes que para o gandeiro ten a póliza de seguro renovable. Lydia Rissi, técnico de Marketing de Agroseguro, foi a encargada de detallar as accións e a estratexia que se levarán a cabo para fomentar a divulgación, coñecemento e contratación dos seguros de gando.
Para rematar, a clausura da xornada contou coa participación de Nicasio Mejuto, subdirector xeral de Explotacións Agrarias da Xunta de Galicia, quen reiterou o compromiso do seu goberno co sistema de seguros agrarios como ferramenta fundamental para a xestión dos riscos agropecuarios e anunciou que están a tramitar a ampliación en 1,5 millóns de euros do orzamento para as subvencións das primas dos seguros.