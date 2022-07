Novidades do Concurso Nacional de Raza Frisoa 2022

O 42º Concurso Nacional da Raza Frisoa CONAFE 2022 celebrarase no Recinto Feiral de Asturias Luís Adaro, en Xixón, do 22 ao 25 de setembro.

A mañá do sábado 24 xulgaranse as seccións de becerras e xovencas e as de vacas en lactación durante a tarde, completando así o concurso nunha única xornada. Como novidade, por primeira vez premiarase á vaca vermella campioa subcampioa nacional e entregaranse banderíns de primeira e segunda vermella clasificadas nas seccións.

A gran festa anual da raza frisoa pecharase o domingo co XXI Campionato Nacional de Manexadores.

O Concurso Nacional da Raza Frisoa CONAFE?22 será xulgado polo húngaro Zsolt Kőrösi.

Novidades da edición 2022 do Concurso Nacional

Entre as novidades que presentará o Concurso Nacional de Raza Frisoa CONAFE 2022 están os Campionatos de Tenreiras e Vacas Vermellas, nos que competirán os dous primeiros exemplares vermellos de cada sección.

Potenciarase así mesmo o premio de Mellor Autonomía coa elección por parte do xuíz dos dous mellores lotes de animais en pista, en lugar de facelo por puntos, como viña facendo nas últimas edicións.

Tamén se volverá celebrar fóra de competición a sección de recoñecemento estreada o pasado ano, que consiste nunha exhibición na pista de vacas sobresaientes, segundo criterios morfolóxicos (cualificadas 4EX ou máis; mínimo de produción vitalicia 80.000 kg) ou produtivos (100.000 kg ou máis ao 30/6/22; cualificación mínima MB), presentes no recinto feiral coa novidade nesta edición 2022 de que estes animais competirán entre si dentro da súa propia sección.

Zsolt Kőrösi, Xuíz do Concurso

O concurso será xulgado polo xuíz internacional Zsolt Kőrösi, da Asociación Frisoa de Hungría. Zsolt Kőrösi graduouse en 1996 cunha licenciatura en agricultura e desde a finalización dos seus estudos traballou como calificador para a Asociación Frisoa de Hungría, de cuxo departamento é responsable desde o ano 2000. Tamén é membro do Programa de Armonización de Xuíces Europeos desde 1999 e fala húngaro, alemán e inglés.

Nos últimos anos, Zsolt Kőrösi xulgou a nivel nacional o Hungarian National Holstein Show e multitude de concursos a nivel rexional e local en Hungría. Como xuíz internacional ostenta unha gran experiencia tras xulgar en Finlandia, Suecia, Alemaña, Francia, Croacia, Eslovaquia, Estonia, España, Italia e República Checa.