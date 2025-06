Novas subas na recría e no vacún maior en Silleda

A Central Agropecuaria de Galicia acadou este martes seis récords, trala suspensión da poxa ao completo do 3 de xuño debido á celebración da feira Semana Verde de Galicia e logo de levarse a cabo unicamente a de becerros de recría o martes pasado.

Catro destes récords foron en transaccións, situándose a facturación total da sesión en 1.952.514€ (a anterior estaba en 1.666.108€ do pasado 27 de maio). Por categorías, a facturación de becerros de recría chegou aos 544.608€ (ata hoxe a cifra máxima estaba nos 530.790€ do pasado 27 de maio), a de becerros carniceiros acadou os 377.456€ (ata esta semana a cifra máxima situábase nos 335.418 € do pasado 27 de maio) e a de vacún maior situouse en 1.030.450€ (ata este martes as maiores transaccións eran de 834.245€, do pasado1 de abril).

A facturación total da sesión aproximouse aos 2 millóns de euros

Estas cifras reflectiron en boa medida os outros dous récords, conseguidos no prezo medio de becerros de recría, onde foi de 729,06€ (ata agora o máximo era de 672,74€, do 27 de maio) e no de vacún maior, onde foi de 2.401,98€ (ata esta semana situábase nos 2.380,65€ do 27 de maio). Ademais, o prezo medio de becerros carniceros foi o cuarto nesta categoría, con 1.559,74€

Tamén a asistencia foi elevada nesta sesión en vacún maior e becerros carniceiros. Así, a afluencia en becerros carniceiros foi a terceira maior da categoría, con 254 animais (o máximo está nos 274 do pasado 11 de marzo), mentres que en vacún maior foi a cuarta, con 452 reses (a máxima afluencia son os 510 animais do 3 de maio de 2022).

Con respecto á semana pasada, a suba dos becerros pintos de recría foi de 76 euros no caso dos machos de menos de tres semanas de vida, 33 € nos de 21 a 50 días e 31 € nos de máis de 50 días. Nos xatos de cruce industrial, a revalorización foi de 45 € nos becerros machos de 15 a 20 días, de 54 € nos de 21 a 50 días e de 155 € nos de máis de 50 días, que superaron os 1.000 euros de media (1.009,66 €).

O vacún maior sumou unha importante asistencia, cun cento de animais máis que na última poxa celebrada, a do 27 de maio. Aínda así, as vacas de categoría extra e de categoría primeira lograron manter os bos prezos, mesmo cunha leve melloría de 5 e 12 euros respectivamente.

O comportamento dos becerros carniceiros foi o contrario, malia que levaba sen celebrarse poxa tamén desde o pasado 27 de maio. Os machos de raza frisoa baixaron 222 €, mentres que os de cruce industrial perderon de media 205 euros por animal, unha baixada menos acusada nas femias, que descenderon 17 euros.

No que respecta ás mesas de prezos do resto de especies gandeiras, o porcino mantén a tendencia da semana pasada, cunha nova suba nos porcos cebados e un novo descenso no valor dos bacoriños, que perderon outros 3 €. Ovos, galiñas e coellos manteñen prezos.

Pódese descargar o pdf completo das cotizacións desta semana no seguinte enlace.