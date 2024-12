Novas probas CONAFE + MACE e GMACE Decembro 2024

Xa están dispoñibles as valoracións nacionais, tanto xenómicas como tradicionais, e internacionais MACE e G-MACE correspondentes a decembro no buscador de touros da web de CONAFE e aqueles touros debidamente rexistrados en CONAFE a través de SINBAD. Nas avaliacións internacionais están valorados 176.387 touros Holstein

Tamén se actualizaron os valores no programa de axustes CONAFEMAT, polo que a partir de hoxe o servizo de axustes de CONAFE xa traballa con estas probas actualizadas.

A principal novidade destas probas é a actualización dos Índices de Mérito Económico (IM€T), o estudo económico previo e a información detallada dos IM€T 2024. Como resumo, a continuación móstranse os pesos de cada índice na táboa 1:

Estes índices presentan correlacións positivas entres eles e co IM€T, xa que en todos os escenarios os diferentes caracteres teñen un peso económico do mesmo signo. Pero á vez mostran suficientes diferenzas entre eles para que a selección poida ser un pouquiño máis eficiente en cada granxa. O obxectivo é ofrecer a cada granxa un índice que se adapte á súa realidade e ás súas necesidades de tal forma que o ICO quedaría como un índice máis xeneralista, cun maior peso das patas e as ubres como predictores da lonxevidade fronte ao IM€TLECHE, onde se dá máis peso á lonxevidade directa, o de QUEIXO para escenarios con maiores bonificacións polas calidades (polo menos 5€ de prima por décima de graxa ou proteína), PASTO para sistemas semi intensivos onde as vacas non chegan a expresar todo o seu potencial xenético para produción, e ECO para o nicho específico deste tipo de produción.

Por outra banda, o índice de patas cambia para dar un maior peso a Vista Lateral resultando en:

IPP = (0.52*MA + 0.33 x VPP + 0.07 x AnP + 0.08 X VLPtr )/0.91

Para realizar a avaliación xenética tradicional de decembro 2024 utilizáronse os datos do Control Leiteiro Oficial e os datos das cualificacións dispoñibles a mediados de maio, e son os seguintes:

Cualificacións: 2.980.297

Produción: 8.406.564

Lonxevidade funcional: 7.284.918

Rec. Cél. Somáticas: 8.424.950

Días abertos: 2.210.724

Velocidade de Muxido: 1.694.345

Fluxo de Muxido 736.891

Facilidade de Parto 1.414.734

Saúde Podal 1.471.601

Nas avaliacións internacionais están avaliados 176.387 touros Holstein. Destes, en caracteres de produción 4.996 teñen proba nacional con fillas; 5.264 proba nacional sen fillas (só xenómica); 158.056 proba MACE; e o resto proba GMACE.

Tamén se publicou a listaxe de 1.000 mellores touros (Proba Nacional ou MACE) con fiabilidade igual ou superior ao 80% en produción ou tipo e a listaxe de 1.000 mellores touros que non alcanzan aínda o 80% de fiabilidade en produción ou tipo e que teñan proba nacional ou proba MACE, segundo os requisitos publicados.

Respecto a as avaliacións xenómicas, a poboación de referencia aumenta ata 43.851 touros genotipados con proba de descendencia polo menos en produción.

O valor media dos 200 touros top publicados no catálogo nacional para o novo índice combinado ICO mantense en 1.212, o valor medio dos 100 mellores touros probados españois tamén se sitúa nos 1.212 e o dos 100 mellores touros xenómicos españois alcanza os 1.301.

Hai que lembrar que os resultados das avaliacións xenéticas non son comparables a avaliacións previas.

Respecto a os novos índices IM€T pasan a estar avaliados en base 100 e desviación 10 similar aos caracteres funcionais, como novas referencias os 100 mellores touros probados en cada índice teñen un valor igual ou superior a 120 e os 100 mellores xenómicos igual ou superior a 130.

Estes índices por tanto exprésanse agora con base 100 e desviación típica 10 en lugar de €uros de rendibilidade por vaca e ano para facilitar a interpretación dos mesmo.

Tamén están dispoñibles as valoracións e listaxes de touros Nacionais, MACE e G-MACE no buscador de touros da web e aqueles touros debidamente rexistrados en CONAFE a través de SINBAD. Tamén se actualizaron os valores no programa de axustes CONAFEMAT.

As valoracións internacionais aquí presentadas son as probas oficiais dos touros en España e permite de forma independente e obxectiva comparar o nivel xenético dos touros de diferentes orixes na mesma escala na que se avalían as femias da súa gandería. Unha ferramenta perfecta para tomar decisións con criterio.

Desde CONAFE lembran aos gandeiros colaboradores que os touros que usen deben estar rexistrados para evitar problemas á hora de dar de alta ás súas fillas. Esta listaxe actualízase tres veces ao ano, se o touro non aparece como rexistrado consulte co seu distribuidor ou coa oficina de CONAFE se este trámite xa foi realizado. Actualmente teñen rexistrados en CONAFE 6.609 touros que poden ser consultados e poden ser utilizados en axustes co programa CONAFEMAT.

As persoas interesadas en consultar a metodoloxía destas probas, así como os resultados completos das mesmas, poden facelo no apartado de Avaliacións Xenéticas da páxina web de CONAFE www.conafe.com. Na sección “Info” do apartado de Avaliacións xenéticas.