Novas oportunidades no rural: o exemplo da Pastoriza

O Concello vai ampliar 14.000 metros cadrados de solo no polígono industrial de O Acebreiro para permitir o asentamento de novas empresas e dinamizar a economía local

Con máis de 300 explotacións e máis de 11.000 vacas, o sector agrogandeiro vinculado á produción de leite é o verdadeiro motor económico da Pastoriza. Crea riqueza e postos de traballo, tanto de forma directa como indirecta. As explotacións demandan servizos que lles son prestados por outras empresas, dinamizando así o tecido empresarial local e atraendo novas iniciativas.

Para facilitar o seu asentamento no concello, o Goberno municipal levou a cabo as xestións necesarias para poder acometer unha importante ampliación do polígono industrial de O Acebreiro, que busca diversificar para crear deste xeito novas oportunidades de negocio nun concello que non chega aos 3.000 habitantes.

O tenente de alcalde pastoricense, Marcos García Lombardero, explica que “hai empresas interesadas en asentarse no polígono”, razón pola que decidiron impulsar esta actuación, que conta co apoio da Consellería de Economía e Industria.

Varias empresas han comunicado ya su interés en instalarse en el municipio

El Concello, a través de una convocatoria de concurrencia competitiva a la que ya se habían presentado el año pasado, ha logrado una subvención de 96.000 euros para llevar a cabo el proyecto denominado Ejecución de infraestructuras viarias en el parque empresarial de A Pastoriza, cuyo presupuesto total se sitúa en 120.000 euros.

A disposición de las firmas interesadas

El Concello de A Pastoriza prevé iniciar en breve los trabajos de ampliación del suelo industrial completando la urbanización de 14.000 metros cuadrados de terreno. La intervención incluirá la dotación de aceras, saneamiento o la canalización del tendido eléctrico, para que así las 14 parcelas resultantes dispongan de todos los servicios necesarios para después ponerlas a disposición de las firmas interesadas.

Marcos avanza que “saldrán al mercado a un precio reducido”, ya que el objetivo del Concello es favorecer el asentamiento de empresas que generen empleo y dinamicen la economía de la zona e invita a las empresas interesadas a dirigirse al Ayuntamiento para obtener toda la información.

La totalidad del parque empresarial pasará a ser de titularidad municipal

El propósito del equipo de gobierno es que esta actuación de ampliación del suelo industrial disponible esté finalizada antes de terminar el presente año. Paralelamente, el Gobierno local ha aprobado en Pleno la solicitud al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) de la cesión de los viales y las zonas verdes del parque empresarial y la reversión de los terrenos que habían sido cedidos por el Concello a este organismo autonómico en virtud del cumplimiento de un convenio firmado el 10 de septiembre de 1993.

La medida, según detalló el teniente de alcalde, comprende toda la superficie del parque empresarial, que ronda los 60.000 metros cuadrados, y con ella se logrará que la titularidad de esta superficie industrial revierta en el Concello de A Pastoriza.

Dotación de vivienda pública

Con la venta de estas 14 nuevas parcelas del polígono industrial el Concello prevé conseguir los fondos necesarios para adquirir un terreno que cumpla las condiciones para impulsar la construcción de vivienda pública, otra necesidad que detectan desde el gobierno local, ya que son muchos los trabajadores de las granjas del municipio que no encuentran donde residir.

El rural tiene que tener los servicios básicos para poder mantenerse

Otro de los proyectos que el Gobierno municipal pretende impulsar es el inicio de la construcción del centro de día, ya que, argumenta Marcos, “el rural tiene que tener los servicios básicos por lo menos para mantenerse”.