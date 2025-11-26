Inicio / Carne / Nova subida nas cotizacións de Ternera Gallega



Nova subida nas cotizacións de Ternera Gallega

A mesa de prezos de Ternera Gallega do Mercado de Amio acordou esta semana unha subida de catro céntimos en todas as categorías.

Os mercados seguen suspendidos ata o 30 de novembro por causa da dermatosis nodular contaxiosa, polo que o recinto feiral de Amio e a Central Agropecuaria de Silleda seguen sen ter a súa actividade normal.

Cabe lembrar que tamén se prohibe a entrada na Comunidade Autónoma de Galicia de animais procedentes de explotacións situadas nas zonas declaradas como restrinxidas á dermatosis nodular contaxiosa. Todos os animais bovinos que se trasladen con destino a vida e procedan de explotacións localizadas fóra do territorio galego, independentemente da súa orixe, deberán ser sometidos a unha vixilancia veterinaria oficial dunha duración mínima de 21 días desde dátaa da súa incorporación á explotación de destino en Galicia.

