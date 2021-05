Nova suba de 3 céntimos en tódalas categorías de Ternera Gallega

Gando maior no Mercado de Amio. // Foto de arquivo.

A Mesa de Prezos de Ternera Gallega, que se celebra en paralelo ó Mercado de Gando de Amio, acordou esta semana subir 3 céntimos os prezos de tódalas canais, tanto na categoría Suprema como en Ternera.

No gando do abasto, a sondaxe realizada polo Mercado entre as persoas usuarias permitiu concluír que houbo unha suba de 0,10 euros nos prezos de tódalas canais de vacún mediano de matadoiro cun peso igual e inferior a 180 quilos.

En canto á afluencia, esta semana contabilizáronse 1.781 reses, 34 máis que o pasado mércores. Houbo 1.494 cabezas de vacún menor (81 máis que a semana pasada), 140 de vacún mediano (3 menos) e 147 de vacún grande (44 menos).

