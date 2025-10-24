A nova sede dos fabricantes galegos de penso estará operativa a mediados de 2026

A Asociación Galega de Fabricantes de Alimentos Compostos (Agafac) continúa co desenvolvemento da súa nova sede no porto exterior de Punta Langosteira, en Arteixo. Tras superar con éxito a fase de licitación, as obras de construción avanzan segundo o previsto e estímase que estean finalizadas a mediados de 2026.
Este novo espazo, de carácter moderno e funcional, deseñouse para optimizar as actividades loxísticas e administrativas da asociación, beneficiándose da súa proximidade ás principais infraestruturas portuarias.
Ademais de ser un centro de operacións clave para o sector agroalimentario galego, a nova sede albergará un centro pioneiro en Galicia para o control da calidade dos pensos, o que representa un avance significativo na mellora dos estándares de seguridade e rastrexabilidade na industria. Este centro especializado permitirá a Agafac ofrecer un servizo máis completo aos seus asociados e contribuír á mellora continua dos procesos de fabricación de pensos na comunidade.
Dificultades de financiamento
O desenvolvemento deste ambicioso proxecto, que será o primeiro centro corporativo europeo creado por unha parte do sector, non estivo exento de desafíos, especialmente no que respecta a a obtención de financiamento.
“A pesar da falta de respostas por parte dalgúns organismos públicos, Agafac demostrou un notable esforzo e perseveranza na xestión dos recursos necesarios para levar adiante a obra. Este compromiso co proxecto reflicte a capacidade da asociación para adaptarse e atopar solucións ante a adversidade, asegurando o éxito desta nova fase de crecemento”, aseguran desde a asociación.
“A construción da nosa nova sede é un paso fundamental para seguir ofrecendo un servizo de calidade aos nosos asociados e contribuír ao desenvolvemento do sector agroalimentario galego. A creación do centro de control de calidade dos pensos permitiranos estar á vangarda da innovación e garantir a seguridade alimentaria. Estamos moi orgullosos do que estamos a lograr e de como, co traballo e o esforzo de todos, estamos a superar obstáculos para facer realidade este proxecto”, recoñece o director de Agafac, Bruno Beade.
“O control das materias primas que realizaremos nese centro garantirá que non aparezan alertas na cadea alimentaria vehiculadas polos pensos, xa que un problema nunha materia prima para pensos podería repercutir en toda a cadea alimentaria, humana e animal”, reitera o director de Agafac.
As obras avanzan #de acordo con os prazos establecidos, e espérase que a sede estea completamente operativa a mediados de 2026.