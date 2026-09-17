Nova metodoloxía para os ensaios de millo de Mabegondo: datos de encamado e amidón

Máis dun cuarto de século leva o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo facendo un seguemento das principais variedades comerciais de millo forraxeiro que se venden en Galicia para avaliar o seu valor agronómico como base da dieta en vacas leiteiras.
O obxectivo deste programa mantido no tempo é proporcionar aos agricultores e gandeiros información relevante que lles permita tomar decisións a respecto de que variedade é a que mellor se adapta á súa zona e dispoñer de datos veraces e contrastados sobre o rendemento agardado e a calidade nutritiva do cultivo.
O obxectivo é facilitar ás explotacións a elección da variedade idónea para cada zona
No ano 1999 iniciábase en Galicia, da man do CIAM, esta avaliación dos híbridos comerciais de millo forraxeiro a través dunha rede de campos de ensaio, empregando para iso un deseño experimental de bloques ao azar con tres repeticións, unha labor que se mantivo de forma ininterrompida até o momento. “Pero por falta de recursos non podiamos seguir facéndoo coma até agora, démonos conta de que tiñamos que mecanizar”, xustifica Laura Campo, investigadora do CIAM responsable na actualidade deste programa xunto con José Pombo.
Mecanización
A nova metodoloxía, anunciada durante un xornada técnica celebrada a semana pasada no CIAM, inclúe axustes a respecto do que se viña facendo para mecanizar o cultivo e adaptalo ás condicións de sementeira e ensilado actuais das explotacións galegas.
En Galicia bótanse anualmente máis de 70.000 hectáreas de millo forraxeiro
A través de maquinaria asimilable á utilizada por parte das granxas para o cultivo do millo, pero a menor escala, o CIAM consegue unha mecanización completa do proceso, automatizando tanto a sementeira como a recolección da planta e logrando a obtención de datos de produtividade e composición, mediante pesaxe dos rendementos e unha toma de mostras individualizada de cada variedade recollida para unha analítica posterior en laboratorio.
Campos de ensaio
Outra das modificacións introducidas nos ensaios este ano é a ubicación das parcelas. Historicamente estas estaban localizadas en Ordes, Silleda, Sarria e Ribadeo, pero foron cambiadas por espazos propios.
As novas localizacións dos campos de ensaio coinciden agora coas ubicacións dos Centros de Formación e Experimentación Agroforestais (CFEA) dependentes da Consellería do Medio Rural en Ribadeo, Monforte de Lemos e Sergude, ademais do propio CIAM en Mabegondo.
Mantense a localización de Ribadeo pero cambiouse Ordes por Mabegondo, Silleda por Sergude e Sarria por Monforte
Nestes lugares plántanse 32 variedades, con tres repeticións de cada unha en cada un dos 4 campos de ensaio. “Este ano sementamos cunha sementadora de precisión no canto de facelo á man, como até agora. Botábanse 2 ou 3 grans e logo rareábase tamén manualmente”, explica José.
Mostreo unificado
A recollida tamén será mecanizada, a través dunha colleitadora que permite pesar e sacar mostras. Tomaranse datos da planta enteira, sen separar a mazorca da parte verde da planta. Esta toma de mostras servirán para a análise en laboratorio, avaliando a planta enteira mediante as ecuacións NIRS desenvolvidas polo CIAM.
Este sistema ten unha “parte coxa”, recoñece Laura, que sería a obtención de datos da espiga. Por iso, no ensaio do vindeiro ano replicarán por duplicado todas as variedades para avaliar por un lado a planta enteira e por outro só o gran.
Para suplir ese hándicap este ano facilitaranse os datos de amidón da planta enteira, un parámetro que tiña Asturias nas súas analíticas, pero que en Galicia nunca se incluíu. Deste xeito apórtase unha referencia a respecto do gran.
Rexistro de encamado
Por primeira vez tamén, dentro dos datos facilitados polo CIAM de cada variedade, incluiranse parámetros sobre tendencia ao encamado, contabilizando en cada unha das 4 localizacións dos campos de ensaio, as plantas caídas ou rotas antes da colleita.
“É un dato que a min me parece relevante para o agricultor á hora de tomar a decisión sobre que variedade escoller en determinadas zonas onde pega moito o vento, porque terá o dato de produción agardada pero tamén o risco que corre”, argumenta José. “Por exemplo, este ano en Ribadeo tiñamos o millo precioso e machacóunolo moito a última hora”, conta.
Os ensaios levados a cabo en Asturias xa incluían tamén datos de encamado e amidón
Os cambios levados a cabo e a premura coa que se fixeron os traballos condicionaron tamén o manexo previo de preparación da terra e abonado. “Os ensaios deste ano fixéronse co tempo moi xusto e non puidemos facer análises previas de solo. Fixéronse a posteriori. No ensaio deste ano vemos que hai algúns déficits que temos que subsanar”, conta Laura.
Cálculo do ciclo
Outro dos problemas cos que se atopan os técnicos do CIAM para avaliar os resultados de cada variedade é facer a recollida no momento óptimo de ensilado de cada unha delas. Por iso, o que pretenden facer para calcular o ciclo de cada variedade vai ser dar os datos non dende a data de sementeira até a recolección, senón á floración, aportando despois os datos de materia seca no momento en que se recolla todo o millo xunto. “Son dous parámetros bos que nos dan unha referencia aproximada de ciclo”, asegura Laura.
Daranse os datos en días transcorridos desde a data de sementeira ao momento de floración feminina
Ao mesmo tempo, tamén se vai proceder á elección de novos testigos máis acordes á realidade actual. “Os testigos hai que renovalos. Este ano metemos 4 testigos nosos, un moi temperán, un 300 e un 400”, conta. De cara aos vindeiros anos, meteranse híbridos de ciclo 200, 300 e 400 que estean da man do CIAM para poder utilizar todos os anos os mesmos. “Non podemos depender dunha casa comercial para os testigos, porque pode decidir retirar esa variedade do seu catálogo e quedármonos sen testigos, que foi o que xa pasou nalgunha ocasión”, xustifica.
Divulgación dos resultados
Os datos completos comparativos entre as diferentes variedades comerciais ensaiadas, procedentes dos catálogos anuais de sementes das principais empresas do sector en Galicia, seguirán publicándose nas páxinas web do CIAM e de AGACAL, así como en medios especializados como Campo Galego, coa idea de que cheguen ao sector.
Daranse datos por campo porque a variedade que vai ben nun lugar non ten por que ir ben noutro
Daranse tanto os resultados medios de cada variedade nos 4 campos como tamén os resultados individualizados en cada campo de ensaio, para ter datos de que variedades están mellor adaptadas a cada zona.
A maiores diso, tamén poden darse certos condicionantes que fagan variar os resultados e que haxa que especificar e ter en conta. “Este ano en Sergude tivemos un problema na sementeira, porque ese día facía tanta calor que a medida que avanzaba a mañá a máquina deixou de funcionar ben e a nascencia foi moi irregular”, recoñece Laura.