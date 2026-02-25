Nova formación sobre ferramentas informáticas especializadas no deseño en madeira

O Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga) organiza un curso sobre o manexo de programas informáticos especializados no deseño e fabricación no emprego da madeira, ferramentas que abarcan desde a planificación arquitectónica e a enxeñería estrutural, ata a produción automatizada. A formación forma parte dos apoios que ten a Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) para a organización de actividades non regradas que impulsen o coñecemento e a competitividade desta industria, o denominado como Programa Xera-savia.
Esta formación foi inaugurada polo director da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA), Alfredo Fernández Ríos, quen destacou a aposta da Xunta por mellorar e reforzar as habilidades dos profesionais do sector forestal-madeira galego. “É o mellor xeito de incrementar a competitividade e o coñecemento en todas as fases da cadea de valor – dixo ao tempo que destacou que – se trata dunha industria estratéxica na que somos líderes a nivel nacional por cifra de negocio e peza esencial no camiño cara o novo modelo de economía circular”.
O director da XERA aproveitou para lembrar as cualidades da madeira para avanzar na descarbonización do sector da construción, grazas ás propiedades naturais de illamento térmico que posúe e que contribúen a reducir o consumo enerxético da edificación, tanto nas fases de construción e desmantelamento como durante o seu ciclo de vida útil. Un novo nicho de mercado que esixe a adecuación do persoal traballador ás novas tendencias e desafíos, subliñou.
Finalmente, Fernández Ríos apuntou que o pasado 13 de febreiro se publicaba unha nova convocatoria desta liña de axudas, á que os interesados poderán optar ata o vindeiro 13 de marzo, día no que remata o prazo para presentar as solicitudes. O importe da convocatoria do Xera-savia para esta edición ascende a 500.000 euros.