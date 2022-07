Nova ferramenta do Ministerio de Agricultura para facilitar aos gandeiros o autocontrol do uso de antibióticos

O novo módulo no Sistema de Control de Prescricións Veterinarias (PRESVET) afianza o esforzo que España realiza na loita contra as resistencias antimicrobianas

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación desenvolveu unha nova ferramenta para facilitar aos gandeiros o autocontrol do uso de antibióticos na loita contra as resistencias antimicrobianas, dentro do Sistema Informático de Control de Prescricións Veterinarias de Antibióticos (PRESVET).

Esta ferramenta permitirá a todos os titulares inscritos no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras (REGA) que se incorporen a este novo sistema consultar os informes trimestrais de consumo de antibióticos das explotacións gandeiras que teñan estas prescricións fosen comunicadas a PRESVET.

A información recollida nos informes mostrará o consumo habitual de antibióticos de cada explotación gandeira e permitirá comparalo, a nivel nacional, cos do seu mesma especie e clasificación zootécnica. Desta forma, os gandeiros poderán avaliar directamente o consumo nas súas explotacións.

Ademais, dentro das funcionalidades, poderase autorizar a un ou varios veterinarios, rexistrados previamente en PRESVET, que poidan visualizar os informes das súas explotacións e facilitarlles o seu traballo de asesoramento en materia de resistencias antimicrobianas para que poidan propor medidas alternativas ao uso de antibióticos para combatelas.

O módulo do gandeiro atópase accesible na web de PRESVET: https://servicio.mapa.gob.es/presvet

Os gandeiros poderán rexistrarse no sistema mediante certificado electrónico, ou usuario e contrasinal identificándose mediante o NIF do titular REGA.