Nova directiva do sector de vacún de carne do Sindicato Labrego

Durante a mañá de hoxe, o Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) realizou o seu Congreso do Sector do Vacún de Carne na Casa da Cultura de Portomarín. A gandeira de Becerreá María Osorio foi escollida nova responsábel do Sector, xunto ao tamén gandeiro Iago Vilar (Allariz), como vicerresponsábel do Sector de Carne do Sindicato Labrego Galego. Dúas persoas novas que estarán á fronte da Dirección do Sector durante os vindeiros catro anos, xunto ás correspondentes comarcais, que tamén foron renovadas.
O Secretario de Acción Sindical do SLG, o mozo apicultor Brais Álvarez, abriu o acto e presentou a mesa do Congreso, integrada por María Osorio (presidenta), Iago Vilar (vicepresidente), Diego Sánchez Agra (secretario) e María Carmen López Varela (vogal).
Análise do sector
O sector analizou o traballo do SLG durante estes últimos anos, “que viviu nunha incerteza continua marcada polas políticas neoliberais que afectan ao día a día do mesmo, sen que os problemas estruturais que sofre se virán acompañados de políticas que permitiran garantir un futuro digno ás máis de 15000 granxas de carne que vertebran gran parte do territorio galego e, especialmente, ás zonas de alta montaña das provincias de Lugo e Ourense”.
“Os retos futuros son moi importantes se queremos seguir a producir o noso produto de calidade e non desaparecer. Nese futuro, o Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas ten moito que dicir e moito polo que loitar, sendo a única organización labrega formada por labregas e que defenden as granxas tradicionais deste país. Por todo isto hoxe máis que nunca e transcendental o noso traballo dentro da IXP VACA E BOI DE GALICIA”, sinalou Samuel Formoso, vogal do SLG na IXP e que foi, até o de agora, o responsábel do Sector da Carne do SLG. “Eu sempre vou defendéndovos a vós, ao sector”, afirmou.
As loitas de futuro
No marco do Congreso do Sector, expuxéronse os puntos clave cara aos que cómpre ollar en relación ao futuro do sector da carne. Nese senso, en vinculación aos prezos e ao mercado, dende o SLG esíxenlle á Consellería do Medio Rural e ao Ministerio de Agricultura “unha Lei da Cadea Alimentaria que realmente sexa unha ferramenta útil e de negociación para as granxas do sector”. Así, defendenden que as administracións públicas deben lexislar escoitando o sector e tendo como eixos prioritarios de traballo establecer as ferramentas para canles de comercialización curtas e o aumento do valor engadido das producións das persoas labregas.
Ademais, reivindicouse unha verdadeira simplificación da Política Agraria Común (PAC), defendendo unha futura PAC cun orzamento sólido e o mantemento de ambos piares reforzando o piar II onde se encaixan as axudas para desenvolvemento rural -incorporacións e plans de mellora-.
En canto á terra, dende o Sindicato Labrego subliñan que “é necesario loitar por defender a terra agraria e incrementala, favorecer que as granxas poidan acceder á terra a prezos dignos e que se deixen de dedicar as terras agrarias a outros usos especulativos como as plantacións, eólicos e minaría”.
Ademais, a atención á fauna salvaxe, á sanidade animal e á simplificación da burocracia nas granxas, son outros puntos imprescindíbeis nos que a nova Dirección Sectorial do Vacún de Carne do SLG traballará na vindeira lexislación, sen esquecer o relevo xeracional.“Na maioría das granxas deste tipo de vacún de carne a media de idade é de 55 anos, entón é complicado que o sector vaia cara a adiante nestas circunstancias”, advertiu María Osorio, nova responsábel do Sector. “Agora mesmo hai demanda de produto, pero iso non sabemos canto vai durar. Conseguir un prezo xusto para a carne é fundamental porque….como se vai incorporar xente nova se estás producindo a perdas? Iso é imposible. Non podes fixar poboación nin xente no sector senón ten un traballo remunerado”, recalcou.