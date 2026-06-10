Nova baixada na IXP Ternera Gallega e dos becerros de recría de cruce en Amio

O Mercado de Amio contou esta semana cunha asistencia de gando elevada debido a que o mercado de Silleda aínda non retomou completamente a súa actividade trala celebración da Semana Verde.
Así, esta semana entraron en Amio 1874 reses, 745 máis que na sesión do pasado 27 de maio. En concreto, houbo 1732 cabezas de vacún menor (723 máis); 28 de vacún mediano (8 menos) e 114 de vacún grande (30 máis).
En canto a prezos do gando, a organización detecta tendencia á baixa no vacún maior de matadoiro das clases O e P – 0,10 euros por quilo- e tamén nos becerros de recría de cruce, que caen de media 15 euros por animal.
A Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida Tenreira Galega decidiu por maioría baixar 0,02 euros os prezos de todas as canais de ambas as categorías Suprema e Tenreira.