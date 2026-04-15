Nova baixada de prezos na IXP Ternera Gallega

Veau et vache Rouges de Gallice au parc, le veau tetant sa mere, de profil, Espagne.

Na sesión deste mércores, 15 de abril, no Mercado Nacional de Gando de Amio mantivéronse os mesmos prezos da sesión anterior en todas as categorías e calidades de gando vacún que asistiron ao recinto compostelán.

Así, a Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida Tenreira Galega decidiu por maioría baixar de novo os prezos en 0,02 euros para todas as categorías e as calidades desta carne. Hai dúas semanas xa baixaran os prezos en 0,03 € logo de varias semanas de subas.

Respecto do gando vacún de recría e o mediano e o maior de matadoiro que acudiu esta semana a Amio, a enquisa realizada entre os usuarios do recinto feiral arroxou que tamén se mantiveron os prezos da xornada previa.

Nesta sesión do 15 de abril a asistencia de gando foi de 1.100 reses, 537 menos que á do pasado 9 de abril, debido á reapertura de Silleda. En total houbo 971 cabezas de vacún menor (513 menos que na sesión anterior); 27 de vacún mediano (41 menos que na sesión anterior) e 102 de vacún grande (17 reses máis).

