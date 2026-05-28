Nova baixada das cotizacións de Ternera Gallega e dos prezos do vacún maior en Amio

O gando que concorreu este mércores ao recinto feiral de Amio sufriu baixadas de prezo no vacún maior para matadoiro, segundo a organización do mercado.
A Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida Tenreira Galega decidiu por unanimidade unha nova baixada 0,02 euros os prezos de todas as canais de ambas as categorías, Suprema e Ternera Gallega.
En canto á asistencia, transcorreron polo recinto 1.129 reses, 34 máis que á do pasado 20 de maio. Así, houbo 1009 cabezas de vacún menor (37 máis que na sesión anterior); 36 de vacún mediano (+2 animais) e 84 de vacún grande (-5)