“Antes había 50 veciños, todos con vacas, pero agora só somos dous con animais”

Seceda é un pequeno pobo da montaña de Lugo que se atopa na parte sur da Serra do Courel. Nel desenvolven a súa actividade Jorge Gallego e José Ángel Ibáñez, un gandeiro e un apicultor con pequenas explotacións que se viron afectadas polo gran incendio do verán.

O gandeiro Jorge Gallego ten a súa principal finca nas Rozadas, na parte alta de Seceda, nun monte común onde fixo pastizais. A parcela divídese en catro partes que manexa nun sistema rotativo , a fin de facilitar a rexeneración do pasto. Neste espazo mantén un rabaño de vaca Rubia galega en réxime extensivo, nun pastizal de 30 hectáreas que está cercado cun peche de arredor de 10 quilómetros. Durante o incendio deste verán, uns 4 quilómetros do peche arderon, pois aínda que o lume non entrou nos pastos, si afectou ó monte circundante.

A gandería ten hoxe en día un total de 34 cabezas, 26 vacas e 8 becerros. O seu modelo de traballo céntrase en vender os becerros para recría, posto que “intentouse cebalos pero era imposible porque daban perdas constantemente”, explica. Por iso, procura vendelos aos 3 ou 4 meses.

No entorno de Seceda, tan só queda outro veciño con vacas, unha situación diferente a décadas atrás, cando había no pobo 50 veciños, case todos con animais.

No pasado, Seceda tiña un sistema tradicional fundamentado na gandería e na apicultura, o que mantiña unha alta actividade sobre o territorio. Pero o envellecemento e a despoboación, igual que sucede no resto do Courel, levaron a un progresivo abandono das terras e á matorralización do monte.

En Seceda, con todo, Gallego sinala que as dúas ganderías que permanecen probablemente xuntan máis animais dos que había cando o pobo tiña 50 veciños e en cada casa había 2 ou 3 vacas de media. Aínda así, o gandeiro destaca que lle ve “moi pouco futuro a este tipo de gandería en Galicia pola falta de apoios” e afirma que “sobrevivirán as máis grandes”. “No noso caso continuamos porque á miña parella fáltanlle un par de anos para xubilarse”, conclúe o produtor.

De xeito paralelo ás vacas, Jorge Gallego xestiona un rabaño de ovellas que manteñen limpas as terras no entorno da aldea, nun espazo no que no seu día se cultivaba centeo.