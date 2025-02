NoFence: O primeiro valado virtual do mundo para o gando mellora a súa oferta en España

Nofence, a primeira empresa de valados virtuais do mundo, comprácese en estender o período de garantía a cinco anos (en lugar dos dous anos actuais) para os clientes en España para todos os colares comprados a partir de 2024. Ao mesmo tempo, Nofence decidiu reducir os prezos para ampliar o acceso á tecnoloxía dentro do mercado español.

A garantía de cinco anos reflicte a confianza de Nofence na durabilidade e confiabilidade do seu innovador produto. Isto lógrase despois da mellor tempada en termos de melloras no produto. Desenvolvida por gandeiros para gandeiros, a tecnoloxía de Nofence esfórzase por ofrecer flexibilidade e eficiencia na xestión do gando. Como pioneira, Nofence segue liderando o camiño para que os valados virtuais sexan cada vez máis confiables e accesibles.

Nofence tamén mellorou a autonomía da batería como parte do seu traballo para aumentar aínda máis a calidade do seu produto. Isto aumenta a fiabilidade do produto e proporciona máis seguridade aos gandeiros, ao garantir a continuidade no funcionamento dos valados virtuais e a monitorización constante do gando en pastoreo.

O prezo do colar de vacún baixará a 339 € e bonificarase a cota de subscrición durante o primeiro ano a todos os clientes, independentemente do tipo de colar. Recoñecendo que o custo pode ser un reto para os gandeiros de España, Nofence contactou con administracións autonómicas e institucións locais para destacar os beneficios dos valados virtuais para o benestar dos gandeiros, o medio ambiente e a saúde animal, facendo fincapé na necesidade de axudas para os gandeiros interesados en adquirir este produto.

Isto ten como obxectivo ampliar o acceso dos gandeiros españois a esta ferramenta, que moitos describiron como un cambio radical para as súas explotacións gandeiras.

A garantía ampliada e a redución do prezo demostran que Nofence escoita atentamente as opinións dos seus clientes así como a dos seus empregados con experiencia no sector. Esta decisión tamén reflicte o compromiso por ofrecer produtos dun valor e calidade excepcionais a prezos competitivos.

Isto dálle tranquilidade aos gandeiros e permítelles xerar a súa compra ao mellor prezo posible, sabendo que o seu investimento está protexido durante máis tempo e obtendo un mellor retorno do investimento (ROI).

A empresa segue innovando e adaptándose ás demandas dos seus clientes. O CEO de Nofence, Joachim Kähler, destacou o enfoque da empresa na mellora continua dos produtos e o seu obxectivo de satisfacer as necesidades dos seus clientes: “Esforzámonos por ofrecer a proposta máis atractiva para os gandeiros, e ampliar a nosa garantía a cinco anos en España é un exemplo dese compromiso. Este cambio non só reflicte a nosa confianza na calidade do noso produto, senón tamén que Nofence busca apoiar aos gandeiros no vital e desafiante traballo que realizan cada día. Ademais, a redución de prezo é outro paso para garantir que esta tecnoloxía transformadora sexa cada vez máis alcanzable”.

Ao comprender e colaborar estreitamente cos seus clientes, Nofence segue estando ben posicionada para axudar aos gandeiros españois a xestionar o seu gando de forma máis eficiente e responsable.

Acerca de Nofence e a tecnoloxía

Fundada en Noruega en 2011 polo criador de cabras Óscar Hovde en Batnfjordsøra, Nofence é o primeiro sistema de valado virtual comercial do mundo para gando que serve como alternativa sostible aos valados físicos. As áreas de pastoreo xestiónanse mediante un colar GPS, que se comunica cunha aplicación mediante unha rede móbil. Cando os animais cruzan o límite virtual, reprodúcese unha advertencia acústica progresiva. Se ignoran o son, recibirán un pulso eléctrico suave pero eficaz. Os animais aprenden isto rapidamente no seu período de adestramento de 5 a 10 días, dependendo de variables como a raza e a idade do animal. Os colares pódense comprar en liña en nofence.non/es

Os valados virtuais da empresa aumentaron en popularidade desde que os seus clientes piloto comezaron a utilizalos por primeira vez en Noruega en 2019, e a empresa xa superou os 100.000 colares vendidos en toda Europa en 2024, un sólido testemuño do éxito da nova tecnoloxía. Nofence ten máis de 70 empregados en todo o mundo distribuídos entre Noruega, o Reino Unido, Irlanda e España.