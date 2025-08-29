Nofence lanza HerdNet, mellorando a conectividade do valado virtual para o rabaño

Impulsado por Nofence, HerdNet é un gran avance na tecnoloxía de valado virtual que mellora aínda máis a conectividade, especialmente nas zonas máis remotas onde esta supón un desafío, e axuda a garantir a sincronización en tempo real do valado virtual para vacas, ovellas e cabras.
Nofence, pioneiro na tecnoloxía de valado virtual, anuncia o lanzamento de HerdNet™, un revolucionario sistema de comunicación entre colares que resolve os problemas de cobertura en áreas rurais, ofrecendo actualizacións máis rápidas e un rendemento superior para os usuarios de colares 2.5. Grazas a esta maior conectividade, os gandeiros gozan dunha experiencia de uso máis eficaz e sinxela, mentres que o gando se beneficia dun manexo máis sincronizado.
HerdNet é o resultado do compromiso de Nofence coa mellora continua do seu produto, incorporando comentarios de clientes e afrontando os retos de conectividade para optimizar a experiencia de uso e fomentar un coidado responsable do gando.
“HerdNet é un avance na tecnoloxía de valado virtual que potencia a conectividade e ofrece mellores resultados aos gandeiros, como xa comprobamos en escenarios reais a través do noso programa de probas. Asegura que o sistema funcione segundo as necesidades dos gandeiros e lles axude a recibir actualizacións máis rápidas e un mellor rendemento”, afirmou Fabien Lepoutre, vicepresidente de Enxeñaría de Nofence. “Esta función marcará unha verdadeira diferenza no día a día dos nosos clientes, mellorando a eficacia, a facilidade de uso e a xestión do gando en xeral.”
Gandeiros en España xa están comprobando os beneficios. Marco Antonio Hernández Rodrigo, usuario de Nofence, confírmao: “Os últimos días estiven realizando diversos cambios de valados dos animais e estou gratamente sorprendido da rapidez con que se realizan. Tardan menos de dous minutos, é instantáneo. Felicitarvos pola nova actualización, vai fenomenal.”
Conectividade máis intelixente, transicións máis fluídas
As funcións innovadoras de HerdNet permiten unha conexión máis rápida entre os colares Nofence, evitando atrasos nas actualizacións de valados e garantindo que todos os animais dun rabaño reciban a información sincronizada ao mesmo tempo, mesmo en zonas remotas. Isto é posible grazas a un sistema propio e eficiente en enerxía baseado en Bluetooth Low Energy (BLE). Como resultado, os usuarios de Nofence obteñen maior control e eficiencia na xestión do gando, introducindo melloras significativas no valado virtual que crean unha experiencia máis fluída.
Tradicionalmente, os sistemas de valado virtual dependeron de que cada colar se conectase individualmente a un servidor en intervalos regulares para enviar datos e recibir actualizacións, como as novas configuracións dos valados. Este proceso é complicado se algúns colares carecen de conectividade móbil. HerdNet soluciona este problema permitindo que calquera colar que se conecte ao servidor obteña a actualización e logo a comparta cos colares próximos mediante sinais de Bluetooth de baixo consumo —eficaces en distancias curtas, perfectas para animais dentro dun rabaño—.
Como o equipo de Nofence fixo posible este avance no valado virtual
O equipo de Nofence traballou estreitamente con produtores nun grupo de proba, recompilando valiosos comentarios para perfeccionar a función. As actualizacións máis rápidas axudan a respectar o instinto natural dos animais de moverse en rabaño, asegurando transicións sincronizadas de pastoreo.
As investigacións demostran que respectar os patróns de movemento do rabaño reduce significativamente o estrés no gando, o que fai que as actualizacións simultáneas sexan especialmente importantes para o benestar animal. Ao abordar as limitacións de conectividade e mellorar os tempos de resposta, HerdNet entrega actualizacións a todos os animais do rabaño de forma estreitamente sincronizada, fomentando que se movan xuntos e en cohesión.
Esta comunicación constante fai que o valado virtual sexa máis eficaz, ao tempo que reduce a fragmentación do rabaño e ofrece transicións de pasto máis fluídas para os animais. A nova función non só favorece dinámicas de rabaño máis saudables, senón que tamén mellora o aproveitamento dos pastos mediante técnicas de manexo como o pastoreo rotacional, facéndoas máis eficientes e accesibles.
O máis importante é que HerdNet reduce as barreiras de adopción do pastoreo de precisión, resolvendo un dos problemas históricos dos produtores: a conectividade. Agora, a conexión está integrada nos propios colares, mentres que antes dependía exclusivamente das torres de telefonía móbil. Con HerdNet, os colares comunícanse entre si e comparten actualizacións en todo o rabaño, mellorando o seguimento en áreas remotas e abrindo a porta a unha adopción máis ampla desta tecnoloxía, ampliando o alcance do valado virtual e facéndoo máis accesible e eficaz nunha gama máis ampla de explotacións.
Sobre Nofence e a tecnoloxía
Fundada en Noruega en 2011 polo gandeiro de cabras Oscar Hovde en Batnfjordsøra, Nofence é o primeiro sistema comercial de valado virtual para gando no mundo, e ofrece unha alternativa sustentable ao valado físico. As áreas de pastoreo xestiónanse mediante un colar GPS que se comunica cunha aplicación a través da rede móbil. Cando os animais cruzan o límite virtual, reprodúcese un aviso acústico progresivo. Se o ignoran, reciben un pulso eléctrico leve pero eficaz. Os animais aprenden isto rapidamente durante un período de adestramento de ata unha semana, dependendo de variables como a raza ou a idade. Os colares pódense adquirir en https://www.nofence.no/es/
A popularidade dos valados virtuais medrou desde que os primeiros clientes piloto comezaron a usalos en Noruega en 2016. Hoxe a compañía superou os 150.000 colares vendidos e conta con máis de 8.000 clientes en todo o mundo, o que demostra o éxito desta tecnoloxía. Nofence ten 90 empregados distribuídos entre Noruega, Reino Unido, Irlanda, España e Estados Unidos.