Nofence impulsa a gandería de precisión con N3, o seu novo colar de valado virtual para vacún

Nofence, firma norueguesa pioneira mundial en valado virtual por GPS, presenta o N3, o seu novo colar para gando vacún. O dispositivo integra nunha única plataforma a localización e o seguimento do comportamento dos animais, a conectividade por satélite, a xestión do pastoreo e a monitorización da saúde e a reprodución do rabaño.
Ata o de agora, moitas explotacións gandeiras dependían de distintas ferramentas para localizar aos animais, supervisar o seu estado e rexistrar a actividade diaria. Esta fragmentación dificultaba a xestión do gando, aumentaba a carga de traballo e limitaba a visión global da explotación.
“O valado virtual foi o noso punto de partida, pero foron os nosos propios clientes os que nos ensinaron o seguinte paso a dar. Co N3, poden supervisar a cada animal, optimizar cada hectárea e tomar mellores decisións tanto para o seu rabaño como para a súa terra, todo desde unha soa aplicación. Isto é o que significa a gandería de precisión no día a día”, afirma Julian Torres, Director Xeneral de Nofence España.
Resistencia nas condicións máis extremas
Deseñado para operar durante todo o ano en explotacións extensivas, o N3 mantén ao gando dentro dos perímetros virtuais no 99,7% dos casos, segundo datos da compañía, e é cinco veces máis resistente que o seu predecesor. O colar foi sometido a probas en condicións extremas, incluídas temperaturas de ata 60 °C, e está preparado para soportar barro, choiva, calor e xeadas.
O seu deseño ergonómico, situado na parte inferior do pescozo do animal, axuda a protexelo de golpes e rozamentos. Ademais, a batería con carga solar permite manter a súa autonomía mesmo en zonas arboredos, vales profundos ou períodos con poucas horas de luz.
O dispositivo combina rede móbil, conexión por satélite e HerdNet™, a tecnoloxía de Nofence que permite a comunicación directa entre colares. A conectividade satelital está incluída na subscrición estándar e non require a instalación de antenas nin estacións base na explotación.
“A conectividade por satélite cambia por completo as regras do xogo. Hai miles de vacas pastando en zonas onde a cobertura móbil non chega; con esta tecnoloxía, o gandeiro xa non depende de investimentos custosos en infraestrutura”, explica Savina Velkova, vicepresidenta de Produto de Nofence.
As novas funcións e melloras instálanse automaticamente tanto no colar como na aplicación, o que permite acceder ás últimas innovacións de Nofence sen substituír o equipo, realizar intervencións manuais nin asumir custos adicionais. O N3 conta, ademais, cunha garantía de dez anos.
Xestión do rabaño e os pastos
Para as explotacións que basean a súa actividade no pastoreo, a xestión do terreo é tan importante como a do gando. O N3 permite crear valados virtuais desde a aplicación, mover o rabaño entre parcelas e programar os cambios con antelación, sen necesidade de instalar cercados físicos nin desprazarse ata a leira.
A plataforma rexistra de forma automática o historial de pastoreo e xera informes sobre o uso de cada parcela. Estes datos poden facilitar a elaboración de cadernos de campo, a xustificación de prácticas gandeiras e a tramitación de axudas e subvencións, reducindo a carga administrativa da explotación.
O N3 xa foi probado en programas piloto por gandeiros de distintos mercados nos que opera Nofence, que constataron melloras no control do rabaño e na xestión diaria.
“Nunha parcela de gran extensión, un pastoreo tradicional é practicamente imposible porque os pastos de calidade están lonxe da auga, e alambrala enteira supón un sobrecusto enorme. O colar de Nofence é un aparello que traballa para ti as 24 horas do día, os 365 días do ano; ata que non o aplicas, non che dás conta do tempo que gañas cada día. Aí está a verdadeira rendibilidade: aproveitamos pastos que doutro xeito non se utilizarían”, sinala Pepe Ríos, gandeiro de extensivo en Teruel.
Alén do beneficio produtivo, a tecnoloxía permite optimizar o labor forestal e o coidado do rabaño no campo. “Utilizamos o valado virtual para limpar franxas devasas e protexer o monte en caso de incendio; o cambio é abismal. Ademais, coa aplicación é moi doado localizar ás vacas que pariron en terreos abruptos: chegas ao momento exacto e sabes de inmediato que ocorreu”, engade Pepe Ríos.
Máis aló do valado virtual, o N3 incorpora funcións de monitorización da actividade, a rumia e o comportamento reprodutivo de cada animal. A aplicación xera alertas relacionadas coa detección de celos, a proximidade dun parto ou posibles cambios no comportamento habitual do gando. O sistema apóiase en datos procedentes de máis de 20 millóns de días de pastoreo e concentra toda a información nunha única aplicación.
Co N3, Nofence amplía o alcance do valado virtual e convérteo nunha plataforma integral para xestionar de forma máis eficiente os animais, os pastos e o tempo de traballo. É o que a compañía denomina gandería de precisión.
Acerca de Nofence
Nofence é unha empresa norueguesa de tecnoloxía agrícola e a creadora do valado virtual para gando baseado en GPS. Coa confianza de máis de 10.000 clientes en América do Norte e Europa, e apoiada pola análise de comportamento de máis de 20 millóns de días de pastoreo, Nofence fai realidade a gandería de precisión: unificando o control de perímetros, a monitorización da saúde do rabaño e a xestión eficiente da terra nunha única plataforma.
NOVIDADES DO N3:
Pastoreo rotacional: Un conxunto de funcións que fai que a configuración e xestión do pastoreo rotacional sexa considerablemente máis sinxela que calquera outra alternativa. Os gandeiros poden crear parcelas, mover ao rabaño entre elas e programar os cambios de pasto con antelación desde a app, sen necesidade de desprazarse ao terreo. Deseñado para reducir o tempo, os custos e a carga de planificación que historicamente facían inviable o pastoreo rotacional en explotacións máis pequenas ou familiares.
Movementos programados: Permite fixar un cambio de parcela con antelación para que se execute de forma automática á hora elixida. Reduce a necesidade de estar presente fisicamente para os movementos rutineiros do rabaño e favorece rotacións de pasto máis constantes.
Informe de pastoreo: Xera automaticamente un rexistro da actividade de pastoreo en cada parcela, incluíndo a carga gandeira, os días de pastoreo, o tamaño do rabaño e os detalles do pasto. Substitúe ao rexistro manual e proporciona unha documentación de gran valor que os gandeiros poden utilizar para programas de sustentabilidade, conservación de chans ou xustificación de axudas agroambientais.
Indicador LED de estado: Un LED integrado no colar mostra o seu estado: aceso, conexión Bluetooth, carga e alertas de erro. Tamén permite aos gandeiros localizar ao animal a primeira ollada, por exemplo tras unha alerta de actividade reducida, sen necesidade de emitir un son que podería estresarlo. Dispoñible unicamente no N3.
Alertas de actividade:
Tripla capa de conectividade: O N3 conta con tres niveis independentes de conectividade: rede móbil, satélite e HerdNet (unha rede en malla de colar a colar). O sistema alterna de forma fluída entre capas segundo a dispoñibilidade, asegurando que o rabaño siga visible e o valado virtual mantéñase activo mesmo nas zonas máis remotas onde a cobertura móbil convencional non chega. A conectividade por satélite está incluída na subscrición estándar.
Modo de alta frecuencia (Modo Vixilancia): Os gandeiros poden activar en colares seleccionados un modo de actualización intensivo que envía a posición cada dous minutos, cunha duración que vai desde unha hora ata sete días. Creado a partir das peticións dos clientes para momentos que requiren unha atención especial: un animal próximo ao parto, unha res enferma ou ferida, ou un cambio de pasto planificado. Os colares conectados mediante HerdNet comparten estas actualizacións rápidas cos animais próximos do rabaño. Implementarase de forma xeneralizada ao longo de 2026.
Mecanismo mellorado de correa e cadea: Un deseño renovado de engánchelos da correa e a cadea mantén o colar perfectamente suxeito durante toda a tempada, reducindo drasticamente o risco de perda do dispositivo. En caso dunha forza extrema (por exemplo, se o animal se engancha accidentalmente cunha rama), a cadea está deseñada para abrirse de forma limpa e predicible, protexendo sempre a integridade do animal.
10 anos de garantía e software actualizable: As novas funcións e melloras instálanse automaticamente nos colares N3 e na app. Deste xeito, os gandeiros sempre dispoñen das últimas capacidades de Nofence sen necesidade de substituír o hardware, realizar intervencións manuais nin asumir custos adicionais. Nofence apoia isto cunha garantía de 10 anos para o colar N3, o dobre do estándar da industria.
Detección de celo e evolución do ciclo: Os datos do colar monitorizan de forma continua a rumia, os niveis de actividade e o índice de celo ao longo de todo o ciclo reprodutivo. O indicador de celo identifica os animais que están a entrar ou atópanse no momento óptimo de cubrición, permitindo planificar a reprodución (ou inseminación) sen necesidade de observacións manuais que consomen moito tempo. Moi útil para concentrar as parideras, mellorar as taxas de concepción e detectar vacas baleiras de forma precoz.
Detección de partos: O colar identifica os cambios de comportamento característicos nos días e horas previos ao parto, notificándoo como unha alerta na app. Isto permite aos gandeiros planificar a asistencia de forma proactiva en lugar de reactiva, reducindo as baixas por complicacións no parto.
Garantía ampliada de devolución do diñeiro: Co lanzamento do N3, Nofence ofrece aos novos clientes a posibilidade de probar ata 100 colares durante un período de ata 90 días. Se o cliente non queda satisfeito cos resultados, pode devolver os colares e recibir o reembolso completo do investimento, sen preguntas.
XA INTEGRADO NA PLATAFORMA NOFENCE:
O N3 asíntase sobre a sólida base da plataforma que os gandeiros de Nofence xa utilizan a diario, perfeccionada tras anos de experiencia real sobre o terreo:
Valado virtual: Control de perímetros baseado en GPS sen necesidade de infraestruturas físicas. Os pastos debúxanse na app e pódense modificar, trasladar ou ampliar desde o teléfono móbil, estea onde estea o gandeiro.
Vista xeneral do rabaño en tempo real: Mostra a localización en vivo de cada animal na aplicación, con alertas de escape instantáneas se algún deles abandona o perímetro delimitado.
Zonas de exclusión: Permite marcar áreas dentro do pasto ás que o rabaño non debe acceder, protexendo así canles fluviais, zonas recentemente sementadas, maquinaria agrícola ou terreos perigosos (barrancos), sen necesidade de levantar un só valo físico.
Medición do tamaño do pasto: A aplicación calcula automaticamente a superficie exacta de cada pasto a medida que se debuxa na pantalla, proporcionando datos precisos de hectáreas para a planificación, decisións de carga gandeira e documentación.
Tres especies nunha soa app: Nofence é un dos poucos sistemas de valado virtual de uso comercial optimizado tanto para vacún como para ovino e caprino, xestionándose todas as especies desde a mesma aplicación e plataforma.
Modo de aprendizaxe (Adestramento): Un programa guiado integrado na app que insignia aos animais o funcionamento do sistema acústico, logrando que a gran maioría dos rabaños estean perfectamente adaptados en menos dunha semana.
Detección de actividade reducida: O colar monitoriza continuamente a actividade de cada res e compáraa tanto co seu propio patrón histórico como co comportamento do resto do rabaño. Se a actividade diminúe de forma anómala, o gandeiro recibe unha alerta para revisar ese animal concreto, detectando precozmente indicios de enfermidade ou lesión antes da seguinte inspección visual.
Alerta de inmobilidade (Falta de movemento): Detecta se un animal, ou o propio colar, deixou de moverse por completo. Polo xeral, adoita indicar que un colar caeuse ou #soltar do pescozo, ou, no peor dos escenarios, un problema grave co animal. O gandeiro recibe un aviso inmediato en lugar de descubrilo días despois na seguinte revisión presencial.