New Holland logra o premio ó mellor tractor de España de menos de 100 cabalos

Galardoado o modelo T5.90 DC como mellor tractor de España na categoría de menos de 100 CV e a colleitadora TX5.90 como a mellor do certame Máquina do Ano celebrado en Brasil

O modelo New Holland T5.90 DC recibiu o título Tractor de España 2022 na categoría de Tractores de menos de 100CV durante o evento celebrado na Escola de Agrónomos de Madrid, con motivo dos premios bianuais que este ano celebraron a IV edición do Premio Tractor de España. Nesta ocasión o xurado técnico estivo conformado por expertos do sector e na maquinaria agrícola, así como profesores universitarios titulares vinculados ao mundo agrícola, contando tamén cunha votación popular de agricultores e clientes.

Esta serie de tractores polivalentes destacan polo seu novo motor de 4 cilindros que cumpre a Fase V de emisións coa solución Compact HI- eSCR2, que integra un catalizador de oxidación diésel (DOC), un inxector de AdBlue (DEF) e un sistema de redución catalítica selectiva (SCR) nun único elemento sen mantemento e situado debaixo do capó.

O xurado valorou todos os aspectos e bondades que ofrece este tractor New Holland, sendo a opción ideal para agricultores e gandeiros de explotacións mixtas, que queren un tractor compacto con maniobrabilidade e moi versátil, cun gran confort e alto rendemento. Ademais, combinado coa pa cargadora New Holland, conta cunhas prestacións excepcionais, polo que se converteu no tractor ideal para traballos de manipulación.

Mellor colleitadora de cereal

Doutra banda, New Holland Agriculture foi a gañadora do premio Máquina do Ano coa colleitadora TX5.90, máquina exclusiva para o mercado de Latinoamérica. Este premio foi outorgado durante a 27 edición de Agrishow, en Ribeirão Preto (Brasil), en cuxa entrega estivo presente o Presidente da marca, Carlo Lambro.

Este ano, o premio Máquina do Ano en Brasil tivo 5 categorías de produtos diferentes, 22 empresas rexistradas e 50 máquinas diferentes nomeadas, sendo o modelo TX5.90 de New Holland o máis votado polo xurado técnico e galardoado como a mellor colleitadora de cereal.

Lanzada en 2020, a serie TX parte do ADN da serie de colleitadoras TC, unha das iconas da maquinaria agrícola brasileira pola súa fiabilidade e eficiencia de colleita. Esta máquina é ideal para aqueles clientes que buscan innovación, sen renunciar a unha colleitadora asequible e de baixo mantemento que, ao mesmo tempo, presenta unha alta produtividade e un excelente custo-beneficio.