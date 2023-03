New Holland: referencia e liderado nos cultivos especiais

New Holland deseñou un tractor zancudo para viñas de fileiras estreitas e pendentes, nas que a uva se recolle a man e o traballo do viñedo pode facerse desde un tractor que pasa por riba da viña.

Falar de tractores e recolectoras no ámbito dos cultivos especiais é, sen dúbida, falar de New Holland

Cunha herdanza baseada en marcas históricas como Fiat ou Braud, a marca italiana sempre destacou neste segmento tan esixente grazas á súa capacidade de adaptación e á tecnoloxía que foi incorporando, o que lle permitiu adaptarse nunha contorna complexa, non só polas notables diferenzas entre cultivos ou os terreos onde se desenvolven, senón polas demandas técnicas que derivan diso.

Durante os últimos 70 anos, New Holland sempre estivo á vangarda, traballando na procura desa posición de liderado indiscutible, ofrecendo continuas innovacións e actualizando constantemente os seus produtos. Un exemplo desa hexemonía é o premio logrado polo T4.120F como Tractor of the Year 2023 na categoría de “Best of Specialized”.

O lema “Facer o imposible é a nosa especialidade”, que a marca utilizou recentemente para o lanzamento dos novos T4 FNV, resume perfectamente esta filosofía, xa que a pesar de ser líder no segmento de tractores especiais, logrou subir o listón unha vez máis, redeseñando por completo toda a súa gama e ofrecendo un produto máis cómodo, eficiente e produtivo, ao mesmo tempo que introduciu características ata o de agora reservadas para tractores de maior potencia e tamaño.

Respecto á recolección mecanizada de plantacións en intensivo e superintensivo, as vendimiadoras e recolectoras New Holland Braud sen dúbida son sinónimo de colleita de calidade excepcional desde hai máis de 50 anos, que foi cando se lanzou a primeira vendimiadora autopropulsada.

Hoxe en día, todas as series New Holland sérvense deste ADN, como é o sistema de sacudida Braud SDC con fixación sobre biela flexible, un sistema de cesta inigualable e de gran polivalencia. A todo iso hai que engadir novas características e funcións avanzadas de agricultura de precisión, que lle ofrecen aos agricultores un sistema de xestión completo, fácil e avanzado para colleitar o produto de calidade que requiren.

Máis novidades inminentes

Dentro desa continua evolución, nos próximos meses veranse outras novidades dentro da gama de especiais, como os novos tractores de cadeas TK4, cun novo sistema de postratamento compacto instalado baixo o novo capó, ou o novo T4FS: un tractor esencial cun estilo elegante e que combina simplicidade de uso e versatilidade.

O futuro, segundo New Holland

Pero parece que a innovación non se circunscribe só ao curto prazo. A marca da espiga avanzou nas súas últimas citas o que será o futuro nos próximos anos anticipando novidades realmente sorprendentes e ligadas sempre á súa estratexia Clean Energy Leader (líder en enerxías limpas).

Como o innovador concepto de tractor zancudo (Straddle Tractor Concept), especificamente deseñado para os viñedos estreitos típicos de rexións con viños de alto valor.f

Ou solucións que contemplan tractores especiais propulsados por enerxías alternativas, como o TK4 Methane Power de cadeas, propulsado por biometano, ou o prototipo T4 Electric Power, primeiro tractor multitarea totalmente eléctrico do sector con funcións autónomas.

En definitiva, parece que New Holland segue apostando forte por un segmento que cada vez cobra máis importancia e que se está revelando clave no éxito da marca.

Descubre máis do T4FNV aquí.