New Holland desprega todo o seu potencial en DEMOAGRO 2023

Demoagro, a maior feira agrícola de demostracións de maquinaria de toda Europa, celebrouse o pasado mes de maio durante os días 23 ao 25 na localidade valisoletana de Rueda e cun éxito rotundo de asistencia. Os máis de 30.000 asistentes que acudiron durante os tres días do evento foron testemuñas da gran exhibición de novidades mostradas por parte de New Holland, como unha das marcas líder en maquinaria agrícola.

O protagonismo de New Holland na feira centrouse na presentación dos últimos modelos de tractores equipados con tecnoloxía de vangarda: o novo tractor T7.300 PLM Intelligence, que é o tractor máis potente e compacto no seu segmento de potencia, con 300 CV para tarefas de transporte e con TDF, á vez que mantén a distancia entre eixos e as dimensións da actual gama T7, ofrecendo unha densidade de rendemento excepcional. Este modelo proporciona un extraordinario confort ao operador coa cabina Horizon Ultra, a máis silenciosa do mercado e que conta coa nova suspensión activa da cabina.

Doutra banda, tamén se puido probar o T7 Heavy Duty PLM Intelligence co seu potente rendemento, excepcional axilidade e a extraordinaria versatilidade que caracterizan este tractor e que ofrece unha experiencia de traballo superior, coa nova cabina Horizon Ultra e as funcións PLM Intelligence de última xeración.

Ambas as series realizaron traballos de chan con cultivadores restrolleiros STC400S e STC500S equipados con sistema de protección Non Stop mediante amortecedores e equipados con puntas de Tungsteno para mellorar a durabilidade e prolongar a súa vida útil, ademais dunha bancada rápida SDM 500 de alta capacidade, que proporciona un alto rendemento, sendo ideal para facer cultivos de restrollos pouco profundos e un preparador de cama de sementeira modelo SBMV 830 de 5 fileiras de brazos vibradores xenuínos Kongskilde. Como parte dinámica do evento, desde New Holland organizáronse varios concursos de habilidade.

Coa serie T5 Dual Command Supersteer púidose comprobar a incrible maniobrabilidade deste eixo exclusivo de New Holland, e co T5 Dynamic Command mostrouse a versatilidade, comodidade e sinxeleza de manexo desta transmisión exclusiva no traballo con pa e o amontoado de pacas. Todo isto completouse coas probas da nova Mini escavadora eléctrica 100% E15X, vehículo de cero emisións, cun nivel mínimo de ruído durante o seu funcionamento.

Ademais, na parte estática, e como líderes de recolección, New Holland mostrou os modelos máis representativos do “poder amarelo”, como a sementadora CX, unha impoñente BigBaler 1270 Plus Density e a nova rotoempacadora Prol-Belt. Tamén o apartado de agricultura de precisión tivo o seu lugar no estand, mostrando diferentes ferramentas, aplicacións MYPLM Connect e os novos produtos de Raven xunto cun simulador do posto de condución para comprobar de primeira man as múltiples posibilidades que desde a marca ofrécese para a mellora da eficiencia do traballo do agricultor.

E para completar a súa mostra de produtos, New Holland tivo presente o T6.180 Methane Power, único tractor comercializado do mundo capaz de propulsarse con 100% biometano, como solución máis innovadora e respectuosa co medio ambiente, e que foi partícipe das demostracións nas zonas comúns que se desenvolveron durante as horas centrais de cada día.

“Estamos encantados de participar na Feira Demoagro e de presentar os nosos últimos avances tecnolóxicos en maquinaria agrícola”, afirmou Francesco Zazzetta, director xeral de New Holland Iberia. “Mostramos, unha vez máis, todo o noso potencial cun gran despregamento tanto de maquinaria como humano, con gran presenza e soporte por parte da nosa profesional rede de concesionarios, ofrecendo proximidade e o noso compromiso continuo coa excelencia e a satisfacción do cliente”.

Na zona Demoviña foron os tractores da nova serie T4FNV, tanto un modelo en bastidor como outro con cabina, os protagonistas, facendo traballos de chan, onde os asistentes probaron a nova cabina VisionViewTM, que ofrece unha maior seguridade, sendo a cabina máis silenciosa e de mellor visibilidade panorámica da súa categoría. Todo iso ofrecendo un potente rendemento baixo un exclusivo capó de baixa altura.

Xunto á gran mostra de tractores dispúxose nesta zona en estático unha vendimiadora da recoñecida serie Braud 9000L e o electroherbicida XPS Xpower, alternativa ecolóxica ás escardas químicas e mecánicas, cun modo de acción sistémico que non altera o medio no que traballa e conservando a integridade do solo.