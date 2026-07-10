As Neves celebra este fin se semana a XX Festa do Tinto Rías Baixas con catas, música e concertos

O concello pontevedrés das Neves vivirá esta fin de semana os actos centrais de a XX Festa do Tinto Rías Baixas, unha das citas máis representativas do municipio e unha celebración que pon en valor o viño tinto, a cultura popular e a identidade vitivinícola do territorio..A festa vivirá os seus actos centrais o 11 e 12 de xullo con música, pregón, confrarías, charangas e o concerto de Luar na Lubre na Praza Maior.
Baixo o lema “Viño, terra e persoas, o noso orgullo”, a festa chega á súa vixésima edición cunha programación pensada para reunir a veciñanza, visitantes, confrarías, músicos e amantes do viño ao redor dun produto moi ligado á historia e á vida social das Neves.
Este é o programa de actividades: