“Nesta campaña de ensilaxe do millo é aínda máis importante unha boa compactación”

De onde procede a túa vinculación coa gandería, e co vacún de leite en concreto?
A miña vinculación comeza ao acabar os meus estudos de veterinaria en Lugo cando decidín ser veterinario de bovino. Durante os últimos 13 anos realicei traballo de campo facendo clinica e reprodución en diversos lugares de Galicia, maioritariamente con gando de produción leiteira.
-Desde hai uns meses es o novo representante de ADIAL para Galicia. Que representa esta nova etapa para ti e como están a ser os primeiros meses?
Representa unha evolución a nivel laboral e persoal xa que desde hai anos tiña en mente ampliar a miña formación no ámbito da nutrición para ter unha visión completa do círculo produtivo.
Están a ser uns meses moi bos a todos os niveis, alén da aprendizaxe nun novo ámbito está o feito de ter novos compañeiros dos que obter novos coñecementos e visitar novas zonas gandeiras de produción láctea descoñecidas para min.
-Qué sinerxías positivas cres que achega para esta nova etapa profesional a túa formación e experiencia como veterinario en gando vacún?
Creo que complementa moi positivamente o meu traballo en ADIAL, xa que me permite enlazar os coñecementos adquiridos durante anos a pé de granxa co meu traballo diario, unindo os aspectos nutricionais, de manexo, fisiolóxico e índices produtivos e reprodutivos.
A conservación da forraxe tanto pode outorgar un ano tranquilo e rendible como nefasto e con perdas
-E na túa opinión, qué tan importante é a boa conservación das forraxes para a saúde do gando vacún?
É un dos eixos máis importantes na granxa, xa que supoñen unha contía económica moi alta, son de difícil control (climatoloxía, persoal de traballo…). En definitiva, a conservación da forraxe tanto pode outorgar un ano tranquilo e rendible como un ano nefasto e con grandes perdas económicas. Ao final a vaca é o que come e como se manexa, o resto de sucesos veñen en consecuencia a como fixésemos isto.
-Cales son os problemas máis comúns que observaches na saúde e rendemento do gando derivados dunha mala conservación das forraxes?
Desde procesos subclinicos (que son os que máis perdas producen a longo prazo ) talles como RCS elevadas e/o mamites, procesos dixestivos (perda de apetencia, diarreas, disfuncións na rumia ), reprodutivos (anestros prolongados, perdas embrionarias, retencións placentarias etc) ,diminución na inmunidade (menor resistencia a procesos infecciosos, vacinacións menos eficientes) ata problemas máis visibles como morte por clostridium, desprazamentos de abomaso etc
-Como cres que pode afectar a importante tensión hídrica que sufriu o cultivo de millo nesta campaña para a súa conservación e valor nutricional?
Esta campaña vai supor un desafío a ambos os niveis xa que no plano de conservación imos atopar con millo moi seco, pouco desenvolvido e cun antagonismo de valores entre Planta vs mazaroca, coa conseguinte alteración de parámetros nutricionais.
-A que pautas de picado e de ensilaxe consideras que deberiamos prestar especialmente atención?
No referente ás pautas de picado é importante traballar ao redor de 1,5 cm xa que se facemos un picado moi curto estaremos a desaproveitar a fibra, mentres que se o facemos moi longo daremos lugar a escolla do alimento e a unha deficiente compactación.
“Nesta campaña de ensilaxe do millo é aínda máis importante unha boa compactación”
En canto ás pautas de ensilaxe do millo hai unha pauta imprescindible: Compactación. Unha correcta compactación (superior ou igual a 240 kgMS/m3) vai xerar unha correcta anaerobiose que permitirá unha correcta fermentación láctica.
–Precisamente, ADIAL ofrece aos gandeiros produtos para axudar a mellorar a conservación das ensilaxes. Que destacarías da vosa oferta?
Temos tanto conservantes químicos como inoculantes, estes últimos son os de maior porcentaxe de uso na campaña do millo (non así na de herba onde se invirten os papeis).
A través do uso de Kofasil dúo, que contén 2 cepas de lactiplantibacillus plantarum e 1 de lentilactiplantibacillus buchneri, conseguimos unha fermentación láctica e acética que nos vai dar uns valores de conservación e eficientacion nutricional óptimos.
Inocular os silos sempre ten un retorno económico, alén do efecto conservativo
É moi importante non só valorar a conservación senón tamén a eficiencia enerxética do silo. A pregunta que fago sempre ao gandeiro é: Canto che custa non reter un 5% da enerxía do silo? A resposta é que inocular sempre ten un retorno económico, alén do efecto conservativo
-Algo máis que queiras engadir?
Agradecer o labor realizado polo meu predecesor no posto, Antón Camarero, o cal realizou un gran traballo ao longo de 10 anos, mellorando a calidade das forraxes de moitas explotacións e realizando un traballo esencial no campo galego coa súa paixón pola nutricion nas ensilaxes e por ser o meu mentor durante a miña incorporación a Adial.