NergeticDZ+, a nutrición nitroxenada rápida, potente e duradeira grazas ás tecnoloxías C-PROL e Zimactiv

Durante os meses de abril e maio, Fertiberia Tech presentou en Valladolid e Zaragoza o seu novo produto Nergetic DZ+, unha solución de nutrición vexetal nitroxenada de última xeración que incorpora tanto a tecnoloxía C-Prol, para a protección de nutrientes, como a tecnoloxía Zimactiv para activalos. Grazas a esta combinación optimízase a capacidade de entrega dos nutrientes de maneira rápida, potente e duradeira aos cultivos.

En todas as presentacións Antonio Santana Fernandes, responsable comercial de Fertiberia Tech, destacou o papel clave da Innovación no crecemento de Fertiberia Tech, que engloba as solucións e produtos máis tecnolóxicos do Grupo Fertiberia.Dende 2016, Fertiberia Tech medrou un 60% grazas ó seu forte investimento en I+D, que supuxo o poder renovar case por completo o catálogo de Fertiberia Tech nos últimos anos.

Así, fóronse presentando nestes últimos anos unha nova liña de produtos con nutrientes potenciados como é Plusmaster; entrouse no segmento de fertirrigación coa nova liña de abonos líquidos de alta tecnoloxía Nutrifluid Impulse; mellorouse a liña de nutrientes protexidos Nergetic Dynamic coa tecnoloxía DUO Prol, que protexe aínda máis o nitróxeno para minimizar as súas posibles perdas no solo; e entrouse no negocio de produtos biotecnolóxicos coa liña Neoforce e coa nova gama Tecnifol AntiOx.

Agora preséntase Nergetic DZ+, co que Fertiberia Tech segue dando pasos para ofrecer o catálogo de solucións de nutrición vexetal máis avanzado do mercado, froito do seu compromiso coa innovación e a sustentabilidade.

Nergetic DZ+, rápido, potente e duradeiro

Para presentar esta nova solución, Javier G. Pomba, director de Innovación Agronómica do Grupo Fertiberia, destacou que as tecnoloxías que achega DZ+ enmárcanse nun novo concepto denominado “ Powerful”, como resultado de conxugar as máis avanzadas innovacións en eficiencia fertilizante. Presenta nutrientes protexidos pola tecnoloxía C-Prol e nutrientes activados pola tecnoloxía Zimactiv. Estas tecnoloxías complementan a súa robusta composición química ao optimizar a capacidade para entregar todos os seus nutrientes de maneira rápida, potente e duradeira.

Así, a tecnoloxía C-Prol protexe aos nutrientes do fertilizante de posibles perdas, mellorando a súa dispoñibilidade, mentres que con Zimactiv estimúlanse as funcionalidades do nitróxeno dentro das plantas, actuando como activador encimático dos ciclos do carbono e do nitróxeno no solo.

Nergetic DZ+ convértese así no fertilizante nitroxenado máis potente de Grupo Fertiberia. É un novo produto co que Fertiberia Tech segue marcando o rumbo dos fertilizantes máis eficientes e sostibles do mercado, asegurando unha maior rendibilidade e unhas mellores colleitas a nivel cuantificativo e cualitativo.