Navigator amósalle o seu ciclo produtivo a propietarios forestais e técnicos

Unha parte do equipo do viveiro, Miguel Ferrinho, Carmen Correia y Ana Barros, presentaron a xestión que se fai no viveiro e realizaron unha visita de 3 horas pola área de pés nai dos clons e híbridos que alí se producen. Os técnicos explicaron os procesos de mini estaquillas e macro estaquillas que seguen para multiplicar os eucaliptos e os propios visitantes puideron practicar eles mesmos a técnica do estaquillado.



Para finalizar a visita, pasouse pola área de planta ornamental de Navigator e polas adegas de produción de viño propio da empresa.