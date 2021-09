Navia de Suarna acolle do 17 ao 19 de setembro unhas xornadas orientadas á creación de proxectos produtivos no rural

O encontro, no que se exporán distintos relatorios e mesas redondas sobre diferentes iniciativas públicas e privadas de desenvolvemento rural, coincidirá coa reunión anual da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, que afondará nas potencialidades do sector cabrún na zona dos Ancares

Data inicio: 17/09/2021

Data fin: 19/09/2021

Lugar: Vilela, España

Do 17 ao 19 de setembro, celebraranse en Vilela, en Navia de Suarna, as Xornadas de Silvopastoreo e Desenvolvemento Rural O que non arde, organizadas pola área de Medio Rural, Mar e Mocidade da Deputación de Lugo.

O encontro, que se retoma tras ser aprazado o pasado mes de xullo pola incidencia da Covid 19, incluirá relatorios e mesas redondas orientadas a prestar apoio e transferir coñecemento a persoas interesadas en desenvolver iniciativas produtivas no rural. Así, ao longo das tres xornadas, exporanse proxectos empresariais e profesionais asentados no rural; iniciativas comunitarias como o da Comunidade de Montes de Baroña (Porto do Son), que fai unha aposta clara polo aproveitamento multifuncional do monte, ou a do CDR O Viso de Lodoselo (Sarreaus), que incide no ámbito educativo e social, así como proxectos de desenvolvemento rural promovidos por Concellos como o da Veiga e Allariz.

As xornadas, organizadas coa colaboración da Asociación Ser e da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, celebraranse en Casa Quindós, unha antiga casa de labranza rehabilitada polo cineasta Oliver Laxe

Tamén serán obxecto de análise e debate as políticas públicas orientadas á incorporación ao campo e ao relevo xeneracional agrario ou a xestión dos fondos europeos de desenvolvemento rural, a partir das achegas de persoas expertas de distintos niveis da administración, da universidade e de entidades como a Fundación Juana de Vega.

As xornadas, organizadas coa colaboración da Asociación Ser e da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, celebraranse en Casa Quindós, unha antiga casa de labranza rehabilitada polo cineasta Oliver Laxe en Vilela, en Navia de Suarna, co obxectivo de acoller actividades culturais e accións de desenvolvemento rural.

Nos Ancares e, en xeral, nas comarcas da montaña lucense están a xurdir nos últimos anos varias iniciativas que amosan e reivindican o gran potencial do rural, e que poden servir de modelo para o desenvolvemento de novos proxectos

A deputada de Medio Rural, Mar e Mocidade, Mónica Freire, sinalou “o interese das xornadas para as persoas que teñan interese en emprender proxectos no rural, que poderán contrastar as súas iniciativas con outras consolidadas e escoitar a opinión de persoas expertas e coñecedoras dos recursos públicos aos que poden optar”.

A responsable provincial sinalou que “nos Ancares e, en xeral, nas comarcas da montaña lucense están a xurdir nos últimos anos varias iniciativas que amosan e reivindican o gran potencial do rural, e que poden servir de modelo para o desenvolvemento de novos proxectos”.

Aforo limitado a 50 persoas con inscrición previa

Nese senso, agradeceu á Asociación Ser e ao cineasta Oliver Laxe, que vén respaldando coa súa relevancia pública distintas iniciativas desenvolvidas desde a área de Medio Rural vinculadas á prevención de incendios e ao aproveitamento produtivo do rural, a posibilidade de desenvolver o encontro en Casa Quindós.

A inscrición previa é obrigatoria e as prazas asignaranse por rigorosa orde de chegada, xa que o aforo é limitado

Ademais dos relatorios e mesas redondas, o programa inclúe unha demostración de maquinaria para traballos de desbroce en altura, unha visita ao Castro do Teso da Ermida e un concerto de Davide Salvado e Fransy González.

A inscrición pode tramitarse cubrindo o seguinte formulario dispoñible na páxina web da Deputación de Lugo. O aforo está limitado a 50 persoas, atendendo ás normas de prevención fronte á Covid-19.

Reunión de Primavera da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes

Paralelamente ás xornadas O que non arde, desenvolverase a VI Reunión de Primavera da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, centrada no desenvolvemento do sector cabrún nos Ancares.

O censo de cabras está minguando fortemente, cun descenso de entre o 15% e o 20% no último ano

As persoas asistentes poderán obter información e asesoramento sobre a creación e o manexo de zonas de pasto con cabras ou as necesidades específicas destas gandeirías, entre outros aspectos vinculados á comercialización dos produtos e á convivencia coa fauna salvaxe.

A reunión atenderá así a un sector que, segundo explican desde a SGPF, “está minguando fortemente, cun descenso do censo galego entre o 15% e o 20% no último ano, cando pola contra temos unha necesidade acuciante de gando no monte, tanto nos Ancares como noutras zonas de montaña”.

Programa completo: