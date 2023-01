 “Nas axudas para os produtores en ecolóxico confiamos nunha solución válida para todos por parte da Consellería de Medio Rural”

Entrevista a Francisco López Valladares, presidente do Consello Regulador Agricultura Ecolóxica de Galicia (C R.A.E.GA.).

No medio da polémica creada pola non asignación de axudas por parte da Consellería do Medio Rural aos produtores que certificaron novas hectáreas en ecolóxico ao longo de 2022, falamos con Francisco López Valladares, presidente en funcións do Consello Regulador Agricultura Ecolóxica de Galicia (C.R.A.E.GA.), que ao igual que os demáis consellos reguladores celebrará eleccións en febreiro.

Vides de celebrar os 25 anos da creación do CRAEGA. Cal é o balance global que facedes deste cuarto de século?

A agricultura ecolóxica aporta moito máis que cifras, esto é que aprendemos moito nestes anos de outros consellos, dos colaboradores e tamén dos nosos inscritos, para perfeccionar o servizo, polo que hai máis oportunidades no presente e a medio longo prazo.

No teu caso, que te motivou a pasarte a ecolóxico e como é a túa explotación?

Tiña a explotación de leite e a raÍz da super taxa pola cuota láctea plantexeime sE sería mellor producir menos e darlle máis valor e coidados ao produto, por iso paseime a ecolóxico.

Cales son as grandes cifras da agricultura ecolóxica en Galica a día de hoxe?

A dia de hoxe contamos con 45 mil hectáreas certificadas, prevendo un incremento de 8 mil hectáreas, sendo o volume de operacións de 120 millóns de euros.

“En 2022 sumamos uns 100 novos operadores e unhas 8000 hectáreas máis certificadas en ecolóxico en Galicia”

Que previsións tedes para este 2022 en canto a incremento no número de produtores, superficie e produción certificada en ecolóxico?

O aumento do número de inscritos estará entorno aos 100 novos operadores, e suporá unhas oito mil hectáreas máis.

Estes días está a ser noticia a denegación por parte da Xunta das axudas para un importante número de produtores en ecolóxico. Cal é a valoración que fai o CRAEGA? Que información tedes por parte da Consellería de Medio Rural para corrixir esta situación no 2023?

O certo é que a día de hoxe ainda non se coñece ninguna denegación, e nos consta que a Xunta está a traballar neste asunto e confiamos nunha solución válida para todos.

Comentar que está xustificado que a administración pública teña que investir neste sector, dado que a agricultura ecolóxica non ocasiona os danos colaterais da agricultura convencional, que se relaciona con problemas medioambientais e de saúde.

“Nas axudas para os produtores en ecolóxico confiamos nunha solución válida para todos por parte da Consellería de Medio Rural”

Dende Medio Rural achácase este fesfase entre orzamento e solicitudes ao “desproporcional” incremento das solicitudes no 2022. Como entidade encargada da xestión das solicitudes, non tiña o CRAEGA confirmación da existencia de fondos suficientes por parte de Medio Rural para atender as solicitudes que estabades a tramitar? Non pode isto danar a imaxe do CRAEGA ante os produtores?

Non cremos que sexa un incremento desproporcional de solicitudes, e menos se temos en conta a labor feita pola propia Consellería, entidades de aconsellamento e o propio Craega. O Craega cumpriu co seu cometido en todos os casos, altas nos rexistros, auditorías e expedición de certificados requeridos polo que a comunicación foi sempre de xeito puntual.

¿Como estamos en Galicia en canto a desenvolvemento da agricultura ecolóxica se nos comparamos co resto de España e, especialmente, cos países do centro e norte de Europa?

No ano 2021 os datos mostran que Andalucia está Á cabeza de maneira destacada acadando case o 50% do total da agricultura ecolóxica de España, e séguenlle Castela A Mancha, Cataluña e a Comunidade Valenciana con 15%, 10% e 6% respectivamente. Cantabria, A Rioxa e Pais Vasco co 0,13%, 0,17% e 0,28% respectivamente son os que dispoñen de menos superficie. A nosa comunidade autónoma acada o 1,15% da superficie de agricultura ecolóxica do total de España.

Potenciar o consumo de produtos ecolóxicos no mercado galego e español segue sendo a gran asignatura pendente? Por qué? Non corremos o risco de ser meramente produtores?

É necesario o apoio institucional para fomentar o consumo dos produtos ecolóxicos en colexios, residencia de anciáns, hospitais públicos, etc…

A Xunta ven de regular as producións de artesanía alimentaria. Non introduce isto máis confusión no consumidor á hora de diferenciar os produtos ecolóxicos?

O produto artesanal é aquel que se elabora a man, sen intervención de maquinaria complexa e traballa con técnicas tradicionais e que polo xeral forma parte do patrimonio cultural da zona á que pertence o artesán. E a agricultura ecolóxica é un sistema agrario cuxo obxetivo é a obtención de alimentos de máxima calidade.

Produción ecolóxica e kilómetro cero deberían estar unidos? Deberíase medir a pegada de CO2 -incluíndo o transporte- para certificar tamén os produtos ecolóxicos?

Para que un produto podia ser considerado como de km 0 ou de proximidade debe cumprir unha serie características. Teñen que producirse e consumirse nun radio curto, considerando que non pode ser superior aos 100 km (trátase del produtos locais ou de tempada).

En Galicia o groso da produción ecolóxica agraria constitúeo o leite e a avicultura, grazas á implicación de grandes industrias. Cales son os subsectores agrogandeiros con máis potencial de crecemento na agricultura ecolóxica en Galicia?

Ata o presente leite, ovos e carne, pero isto cambiará na medida en que sexamos capaces de crear industrias.

“Na medida en que sexamos capaces de crear industrias haberá máis potencial de crecemento para a produción ecolóxica en Galicia”

Como lles está a afectar aos produtores a suba dos custos de produción, en especial dos pensos? Están logrando repercutilo nos prezos de venda?

Agora mesmo temos o risco de que se produza unha reducción de oferta nos produtos básicos ante a imposibilidade de repercutilos nos prezos de venda.

No sector de vacún de carne e no sector lácteo neste momento os prezos de venda en ecolóxico e en convencional están case equiiparados. Está desincentivando isto aos produtores?

Efectivamente, os prezos en ecolóxico tanto do sector da carne como do sector lácteo, non están atravesando o mellor momento. Pero non é só o prezo, tamén hai outras connotacións, pois do contrario non aumentaría o número de operadores en ecolóxico.

Que argumentos daría, tamén económicos, para que un gandeiro de vacún de carne ou de leite se pase a ecolóxico?

Atendendo á súa situación ten que ter a conviccion do que é a agricultura ecolóxica e unha vez sopesado ten que tomar a decisión.

Que cambios e oportunidades vai supor a nova PAC 2023/2027 para a agricultura e a gandería ecolóxica?

A gran novidade é que hai unha esixencias medioambientales moi altas. Destacando a prima do beneficiario femenino, pastoreo extensivo , etc..