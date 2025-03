Nacen os Premios Semente para recoñecer as mellores iniciativas no sectores da pataca e do cereal en Galicia

O próximo 26 de marzo, Xinzo de Limia acollerá a primeira edición dos Premios Semente, un evento que ten como obxectivo poñer en valor as mellores iniciativas do sector agroalimentario de Galicia, ao tempo que destaca a colaboración entre o mundo académico e o rural. Nacidos da iniciativa do Concello de Xinzo, os Premios Semente contan co apoio das universidades galegas, que se suman ao proxecto para recoñecer o traballo de innovación, sustentabilidade e desenvolvemento no agro.

O evento, que se celebrará o 26 de marzo en Xinzo de Limia, terá como eixo central a figura da “semente”, que simboliza tanto o comezo de novos proxectos como o crecemento, a adaptación ao cambio e a sustentabilidade. Coa participación de Xosé Antonio Touriñán como presentador, os Premios Semente distinguirán as iniciativas máis destacadas do sector agroalimentario galego, resaltando o valor das novas ideas e solucións para afrontar os retos do futuro do agro.

A idea dos Premios Semente nace co fin de recoñecer a transformación que está a vivir o agro galego grazas á innovación e á colaboración entre diferentes actores, entre eles, as universidades galegas. “A semente non só representa a vida, senón tamén o crecemento e a capacidade de adaptarse ao cambio. Hoxe en día, o agro tamén é sinónimo de innovación e transformación, e estes premios son a mellor forma de visibilizar todo o traballo que se está a facer para mellorar o sector e asegurar o seu futuro”, afirmou o alcalde de Xinzo de Limia, Amador Díaz.

O evento tamén contará coa participación activa das universidades galegas, que apoiaron dende o principio a idea dos Premios Semente. A súa colaboración subliña a importancia da transferencia de coñecemento entre o mundo académico e o rural. Os Premios Semente repartirán galardóns en distintas categorías, como a Innovación Agroalimentaria, a Sustentabilidade e Medio Ambiente, a Excelencia na Comunicación e Difusión do Agro, e o Emprendemento Rural, entre outras.

Os proxectos premiados serán seleccionados por un xurado de expertos, profesionais de recoñecida traxectoria no sector agroalimentario, a investigación e a innovación. As persoas e entidades interesadas en presentar as súas candidaturas teñen de prazo ata o 23 de marzo de 2025 para enviar as súas propostas a través da páxina web oficial do evento. As persoas interesadas en asistir deberán rexistrarse a través da páxina web do evento para garantir o seu acceso á gala e aos actos programados.

A gala estará presentada por Xosé Antonio Touriñán, quen achegará o seu estilo inconfundible e carismático para dar visibilidade ás mellores iniciativas do agro galego. O humorista e presentador, moi coñecido en Galicia, será o encargado de guiar a cerimonia e de poñer en valor as diferentes categorías dos premios.

Os Premios Semente non só serán unha gala de recoñecemento, senón tamén un punto de encontro para todos os que están a traballar pola transformación do sector agroalimentario galego. Este evento convertirá a Xinzo de Limia no epicentro da innovación agroalimentaria en Galicia, promovendo a colaboración entre o rural e as universidades, e servindo como plataforma para mostrar o futuro do agro galego.