Nace o primeiro certificado en España para granxas libres do uso de antibióticos

Desde este ano as gandarías e industrias agroalimentarias de España poderán certificar as súas producións como libres do uso de antibióticos e produtos desparasitantes farmacolóxicos grazas á certificación E.L.U.A.® .

Trátase dunha certificación que permite e garante a etiquetaxe de alimentos, que conteñan total ou parcialmente ingredientes cárnicos, lácteos, ovos ou mel, procedentes de gandarías libres de uso de antibióticos e desparasitantes farmacolóxicos en todos os seus procesos produtivos da vida dos animais. Ademais, certificación E.L.U.A.® tamén garante unha terceira categoría: produtos lácteos procedentes de gandarías de vacún que producen leite coa betacaseína do tipo A2, máis dixerible para o organismo humano.

Dar maior seguridade aos consumidores e xerar valor engadido nos produtos agroalimentarios

Desde Gav-allfeed®, empresa xestora da certificación E.L.U.A.®, destacan que “o obxectivo desta certificación é dar apoio e coñecemento de maneira clara aos consumidores de produtos alimentarios de orixe animal, de que poden consumir alimentos procedentes de explotacións ELUA®, baseados en novos modelos de produción que permiten o uso de novos protocolos sanitarios libres de uso de antibióticos e/ou desparasitantes”. “Ademais, queremos apoiar a estas explotacións gandeiras e a todos os establecementos intermediarios até o consumidor, en achegar valor engadido aos seus produtos e aos seus sistemas de produción e comercialización, permitindo a etiquetaxe cun selo específico para iso”, subliñan.

Complementaria a outras certificacións

A certificación da marca E.L.U.A.®, é complementaria a outras certificacións ou marcas de calidade como benestar animal, produción ecolóxica, denominacións de orixe, especificacións de raza, sustentabilidade….., suxeitas a pregos de condicións complementarias.

Gav-allfeed® empresa dedicada á nutrición animal, deseño de protocolos sanitarios en base naturopatía e xenética bovina, foi seleccionada como xestor da marca Elua®, na categoría técnico-veterinaria. Así mesmo, é responsable da aprobación dos produtos e protocolos sanitarios en base naturopatía ou actividade biolóxica, que contempla o regulamento da marca E.L.U.A.®, na categoría dos distintos operadores, na formación técnico-veterinaria neste campo para operadores veterinarios aceptados na Marca ELUA® e como garante de cadea de custodia das mostras de leite das gandarías ELUA® para análise certificada do contido nutricional en caseína.

Pola súa banda, Kiwa España sl, pertencente ao grupo Global G.A.P.®, foi a empresa seleccionada para todos os procesos de auditoría que se implementan no regulamento da marca ELUA®

Para maior información pódese acceder á web oficial www.certificacionelua.com